    लखनऊ में 7 शानदार लोकेशन पर मिल रहे हैं सस्ते फ्लैट, इस तरह बुकिंग करने पर मिलेगी 2 लाख तक की सीधी छूट

    By Dharmesh Awasthi Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 02:29 PM (IST)

    लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) के फ्लैट खरीदारों के लिए खुशखबरी है। धनतेरस और दीपावली पर 974 फ्लैट बुक होने के बाद, एलडीए ने फ्लैटों पर विशेष छूट की अवधि 17 नवंबर तक बढ़ा दी है। इस ऑफर के तहत फ्लैट लेने पर एक से दो लाख रुपये तक की छूट मिलेगी। यह छूट 'पहले आओ-पहले पाओ' योजना के तहत दी जा रही है, जिसमें विभिन्न योजनाओं में 22 लाख से 1.08 करोड़ रुपये तक के फ्लैट उपलब्ध हैं।

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। राजधानी में अपना आशियाना तलाश रहे लोगों के लिए एलडीए के अपार्टमेंट्स पहली पसंद बने हैं। धनतेरस व दीपावली पर एलडीए के 974 फ्लैट बुक हुए हैं। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने फ्लैट्स पर विशेष छूट की अवधि को 11 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। अब यह आफर 17 नवंबर तक मिलेगा और फ्लैट लेने पर एक से दो लाख रुपये तक की छूट मिलेगी। साथ ही पूर्व में दी जा रही सभी प्रकार की छूट भी प्रभावी रहेंगी।

    प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में फ्लैट्स को ‘पहले आओ-पहले पाओ योजना’ के तहत बेचा जा रहा है। नवरात्र 22 सितंबर से छह नवंबर तक फ्लैटों में बंपर डिस्काउंट आफर निकाला गया। 20 से 50 लाख रुपये कीमत के फ्लैटों का पंजीकरण कराने पर एक लाख की छूट, 50 लाख से 75 लाख रुपये कीमत के फ्लैटों पर 1.50 लाख रुपये की छूट और 75 लाख रुपये से अधिक कीमत के फ्लैटों पर दो लाख रुपये की छूट का प्रविधान किया गया।

    लोगों ने महज 45 दिनों के अंदर 974 फ्लैटों की बुकिंग कराई। इसीलिए आफर की अवधि को 11 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। अब लोग 17 नवंबर तक इस आकर्षक आफर का लाभ उठाकर फ्लैट खरीद सकेंगे। पहले से दी जा रहीं अन्य प्रकार की सहूलियत व छूट भी प्रभावी रहेंगी। जिसके तहत 45 से 90 दिनों के अंदर फ्लैट की पूरी धनराशि जमा करने पर छह से तीन प्रतिशत की छूट अलग से मिलेगी।

    500 से 1900 वर्गफीट के फ्लैट उपलब्ध
    विशेष कार्याधिकारी देवांश त्रिवेदी ने बताया, एलडीए की विभिन्न योजनाओं में 500 से 1900 वर्गफीट क्षेत्रफल के वन बीएचके, टू बीएचके व थ्री बीएचके फ्लैट उपलब्ध हैं। जिनकी कीमत लगभग 22 लाख से 1.08 करोड़ रुपये तक है। इसमें सरकारी कर्मचारियों को फ्लैट की कीमत का 25 प्रतिशत व सामान्य नागरिकों को 35 प्रतिशत भुगतान करने पर हायर पर्चेज एग्रीमेंट के तहत फ्लैट का कब्जा दिया जा रहा है। कोई भी व्यक्ति किसी भी बहुमंजिला आवासीय योजना (सुलभ आवास व ईडब्ल्यूएस को छोड़कर) में एक से अधिक फ्लैट खरीद सकेगा।

    इन योजनाओं में उपलब्ध हैं फ्लैट
    - गोमती नगर योजना
    - जानकीपुरम योजना
    - प्रियदर्शिनी योजना (सीतापुर रोड)
    - अलीगंज योजना
    - कानपुर रोड योजना
    - देवपुर पारा योजना
    - शारदा नगर योजना