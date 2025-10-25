LDA ने त्योहारी सीजन में स्पेशल डिस्काउंट की अवधि बढ़ाई, अब इस तारीख तक खरीद सकते हैं फ्लैट

जागरण संवाददाता, लखनऊ। दीपावली पर एलडीए के 589 फ्लैट बुक हुए। डिमांड को देखते हुए एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने फ्लैट्स पर स्पेशल डिस्काउंट आफर की अवधि 15 दिनों के लिए बढ़ा दी है। अब यह आफर छह नवंबर तक वैध रहेगा। साथ ही दो लाख रुपये तक की छूट मिलेगी।

प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में रेडी टू मूव फ्लैट्स को ‘पहले आओ-पहले पाओ योजना’ के तहत बेचा जा रहा है। इस बार नवरात्र से दीपावली तक 22 सितंबर से 22 अक्टूबर तक फ्लैटों पर बंपर डिस्काउंट आफर निकाला गया था।

इसके अनुसार 20 लाख से 50 लाख रुपये कीमत के फ्लैटों का पंजीकरण/आवंटन कराने पर एक लाख, 50 लाख से 75 लाख रुपये कीमत के फ्लैटों पर 1.50 लाख और 75 लाख रुपये से अधिक कीमत के फ्लैटों पर दो लाख रुपये की छूट का प्रविधान किया गया था। लोगों ने महज 30 दिनों के अंदर 589 फ्लैटों की बुकिंग कराई।

एलडीए उपाध्यक्ष ने बताया, आफर की अवधि को 15 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। अब लोग छह नवंबर तक फ्लैट खरीद सकेंगे। इसके साथ पहले से दी जा रहीं अन्य प्रकार की सहूलियत व छूट भी प्रभावी रहेंगी। जिसके तहत 45 से 90 दिनों के अंदर फ्लैट की पूर्ण धनराशि जमा करने पर छह से तीन प्रतिशत की छूट अलग से मिलेगी। उन्होंने बताया, एलडीए की विभिन्न योजनाओं में 500 से 1900 वर्गफीट क्षेत्रफल के वन बीएचके, टू बीएचके व थ्री बीएचके फ्लैट उपलब्ध हैं।

जिनकी कीमत लगभग 22 लाख से 1.08 करोड़ रुपये तक है। सरकारी कर्मचारियों को फ्लैट की कीमत का 25 प्रतिशत व सामान्य नागरिकों को 35 प्रतिशत भुगतान करने पर हायर पर्चेज एग्रीमेंट के तहत फ्लैट का कब्जा भी दिया जा रहा है। कोई भी व्यक्ति किसी भी बहुमंजिला आवासीय योजना (सुलभ आवास व ईडब्ल्यूएस को छोड़कर) में एक से अधिक फ्लैट खरीद सकता है।

इन अपार्टमेंट्स में सर्वाधिक बिक्री अपर सचिव सीपी त्रिपाठी ने बताया, त्योहार के समय एलडीए के फ्लैटों की बिक्री में काफी बढ़ोतरी हुई। देवपुर पारा योजना में सर्वाधिक 382, सीतापुर रोड, प्रियदर्शिनी योजना स्थित सोपान इन्क्लेव-2 में 56 फ्लैट बुक हुए। वहीं, अश्लेषा अपार्टमेंट के 18 और रश्मि लोक अपार्टमेंट के 15 फ्लैटों की बुकिंग हुई हैं।