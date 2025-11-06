17 नवंबर तक फ्लैट बुक कराने पर LDA देगा छूट, लखनऊ में अपना आशियाना तलाश रहे लोगों को मिलेगी इतनी रियायत

जागरण संवाददाता, लखनऊ। राजधानी में अपना आशियाना तलाश रहे लोगों के लिए एलडीए के अपार्टमेंट्स पहली पसंद बने हैं। धनतेरस व दीपावली पर एलडीए के 974 फ्लैट बुक हुए हैं। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने फ्लैट्स पर विशेष छूट की अवधि को 11 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। अब यह आफर 17 नवंबर तक मिलेगा और फ्लैट लेने पर एक से दो लाख रुपये तक की छूट मिलेगी। साथ ही पूर्व में दी जा रही सभी प्रकार की छूट भी प्रभावी रहेंगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें



प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में फ्लैट्स को ‘पहले आओ-पहले पाओ योजना’ के तहत बेचा जा रहा है। नवरात्र 22 सितंबर से छह नवंबर तक फ्लैटों में बंपर डिस्काउंट आफर निकाला गया। 20 से 50 लाख रुपये कीमत के फ्लैटों का पंजीकरण कराने पर एक लाख की छूट, 50 लाख से 75 लाख रुपये कीमत के फ्लैटों पर 1.50 लाख रुपये की छूट और 75 लाख रुपये से अधिक कीमत के फ्लैटों पर दो लाख रुपये की छूट का प्रविधान किया गया।



लोगों ने महज 45 दिनों के अंदर 974 फ्लैटों की बुकिंग कराई। इसीलिए आफर की अवधि को 11 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। अब लोग 17 नवंबर तक इस आकर्षक आफर का लाभ उठाकर फ्लैट खरीद सकेंगे। पहले से दी जा रहीं अन्य प्रकार की सहूलियत व छूट भी प्रभावी रहेंगी। जिसके तहत 45 से 90 दिनों के अंदर फ्लैट की पूरी धनराशि जमा करने पर छह से तीन प्रतिशत की छूट अलग से मिलेगी।

500 से 1900 वर्गफीट के फ्लैट उपलब्ध विशेष कार्याधिकारी देवांश त्रिवेदी ने बताया, एलडीए की विभिन्न योजनाओं में 500 से 1900 वर्गफीट क्षेत्रफल के वन बीएचके, टू बीएचके व थ्री बीएचके फ्लैट उपलब्ध हैं। जिनकी कीमत लगभग 22 लाख से 1.08 करोड़ रुपये तक है। इसमें सरकारी कर्मचारियों को फ्लैट की कीमत का 25 प्रतिशत व सामान्य नागरिकों को 35 प्रतिशत भुगतान करने पर हायर पर्चेज एग्रीमेंट के तहत फ्लैट का कब्जा दिया जा रहा है। कोई भी व्यक्ति किसी भी बहुमंजिला आवासीय योजना (सुलभ आवास व ईडब्ल्यूएस को छोड़कर) में एक से अधिक फ्लैट खरीद सकेगा।