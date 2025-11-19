जागरण संवाददाता, लखनऊ। गोमती नगर विस्तार के सेक्टर-पांच में 28 लाख रुपये का 75 वर्गमीटर का आवासीय भूखंड डेढ़ करोड़ रुपये में बिका। सेक्टर-छह में 72 लाख 99 हजार रुपये का 200 वर्गमीटर का आवासीय भूखंड दो करोड़ 99 लाख रुपये और इसी सेक्टर में 4647 वर्गमीटर का ग्रुप हाउसिंग भूखंड बोली लगकर 47 करोड़ रुपये में बिका, जिसकी आरक्षित दर 34 करोड़ रुपये थी।

राजधानी में जमीन खरीदने के लिए लोग संपत्ति की तय कीमत से तीन गुणा से अधिक मूल्य चुका रहे हैं। यही वजह है कि एलडीए ई-ऑक्शन में 490 करोड़ रुपये से अधिक कीमत की संपत्ति बेची गई। एलडीए ने लैंड आडिट और ड्रोन सर्वे से कई ऐसी संपत्तियां चिह्नित की थीं, जिन पर अवैध कब्जे थे। इन सभी संपत्तियों को अभियान चलाकर खाली कराया गया और इसे लोगों के लिए ई-ऑक्शन में लगाया गया था।

उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया, गोमती नगर विस्तार के सेक्टर-पांच व छह के 95 आवासीय और सात व्यावसायिक भूखंड भी लगाए गए थे। ई-आक्शन में इन भूखंडों की काफी डिमांड रही और इनमें से 88 भूखंड दो से तीन गुणा अधिक कीमत में बिके। ई-आक्शन में बोली लगाने वाले सभी सफल आवंटियों को जल्द आवंटन पत्र निर्गत किया जाएगा। आवंटियों द्वारा इन संपत्तियों पर जो भी प्रोजेक्ट लाए जाएंगे, उसके लिए मानचित्र आदि स्वीकृत करने की सभी कार्रवाई सिंगल विंडो सिस्टम के तहत होगी।