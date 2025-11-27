जागरण संवाददाता, लखनऊ। एलडीए ने गुरुवार को गोसाईंगंज में अभियान चलाकर 85 बीघा क्षेत्रफल में की जा रही आठ अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चलाया। सैरपुर थानाक्षेत्र के शेरपुर गांव में मेसर्स नीलकंठ प्रॉपर्टीज व अन्य द्वारा 22 बीघा क्षेत्रफल में की जा रही तीन अवैध प्लॉटिंग को विरोध के बीच ध्वस्त किया गया।

प्रवर्तन जोन-दो के जोनल अधिकारी विराग करवरिया ने बताया, गोसाईंगंज में न्यू जेल रोड स्थित ग्राम-शिवलर, बलियाखेड़ा आदि जगहों पर अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ अभियान चलाया गया। इस दौरान सुरेश कुमार राठौर, राजेश वर्मा, अमरेन्द्र यादव, पुष्पेंद्र सिंह, विजय मौर्या, अभिषेक सिंह, अनिल सिंह, सुधाकर त्रिवेदी, राम कीर्ति वर्मा व अन्य द्वारा 85 बीघा क्षेत्रफल में की जा रही आठ अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया।