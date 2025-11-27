Language
    LDA ने 22 बीघा अवैध प्लॉटिंग को बुलडोजर से क‍िया ध्वस्त, गोसाईंगंज में 85 बीघा में की जा रही आठ अवैध प्लॉटिंग

    By Dharmesh Awasthi Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 08:13 PM (IST)

    लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने गोसाईंगंज में 85 बीघा क्षेत्र में फैली आठ अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया। सैरपुर में मेसर्स नीलकंठ प्रॉपर्टीज की 22 बीघा की तीन अवैध प्लॉटिंग भी तोड़ी गईं, जिसका कुछ लोगों ने विरोध किया। एलडीए के अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई अवैध निर्माण के खिलाफ लगातार जारी रहेगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। एलडीए ने गुरुवार को गोसाईंगंज में अभियान चलाकर 85 बीघा क्षेत्रफल में की जा रही आठ अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चलाया। सैरपुर थानाक्षेत्र के शेरपुर गांव में मेसर्स नीलकंठ प्रॉपर्टीज व अन्य द्वारा 22 बीघा क्षेत्रफल में की जा रही तीन अवैध प्लॉटिंग को विरोध के बीच ध्वस्त किया गया।

    प्रवर्तन जोन-दो के जोनल अधिकारी विराग करवरिया ने बताया, गोसाईंगंज में न्यू जेल रोड स्थित ग्राम-शिवलर, बलियाखेड़ा आदि जगहों पर अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ अभियान चलाया गया। इस दौरान सुरेश कुमार राठौर, राजेश वर्मा, अमरेन्द्र यादव, पुष्पेंद्र सिंह, विजय मौर्या, अभिषेक सिंह, अनिल सिंह, सुधाकर त्रिवेदी, राम कीर्ति वर्मा व अन्य द्वारा 85 बीघा क्षेत्रफल में की जा रही आठ अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया।

    प्रवर्तन जोन-चार के जोनल अधिकारी प्रभाकर सिंह ने बताया, सैरपुर थानाक्षेत्र के ग्राम-शेरपुर में मेसर्स नीलकंठ प्रापर्टीज की दो और सर्वेश यादव की एक अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई की गई। इस दौरान कुछ लोगों ने विरोध जताते हुए कार्रवाई रोकने का प्रयास किया, लेकिन प्रवर्तन टीम ने अभियान जारी रखा। कार्रवाई में 22 बीघा क्षेत्रफल में अवैध रूप से किये गये विकास कार्यों को ध्वस्त किया गया। सैरपुर में रैथा रोड पर 400 और 500 वर्गमीटर क्षेत्रफल के भूखंडों पर किए जा रहे दो अवैध व्यावसायिक निर्माण सील किए गए।