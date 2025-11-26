लखनऊ में एलडीए की बड़ी कार्रवाई, 10 अवैध प्लाटिंग को बुलडोजर चलवाकर किया गया ध्वस्त
एलडीए ने बुधवार को गोसाईंगंज, माल व दुबग्गा क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग के खिलाफ अभियान चलाया। 42 बीघा क्षेत्रफल में की जा रही 10 अवैध प्लाटिंग पर बुलडोजर चलाया गया।
जागरण संवाददाता, लखनऊ। एलडीए ने बुधवार को गोसाईंगंज, माल व दुबग्गा क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग के खिलाफ अभियान चलाया। 42 बीघा क्षेत्रफल में की जा रही 10 अवैध प्लाटिंग पर बुलडोजर चलाया गया।
प्रवर्तन जोन-एक की जोनल अधिकारी संगीता राघव ने बताया, हरगोविंद, सुधांशु सिंह, सजीव तिवारी, नादिर व मेसर्स अवध सिटी द्वारा गोसाईंगंज के मुअज्जम नगर, दुलारमऊ, बाजूपुर व महमूदपुर में 18 बीघा क्षेत्रफल में प्लाटिंग करते हुए अवैध कालोनी विकसित की जा रही थी।
एलडीए से ले-आउट स्वीकृत कराए बिना की जा रही इन चारों अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त कर दिया गया। प्रवर्तन जोन-सात के जोनल अधिकारी माधवेश कुमार ने बताया, माल व दुबग्गा क्षेत्र में अभियान चलाया गया। मोहम्मद रफी सिद्दीकी, मोहम्मद शकील, गुड्डू सैनी, तोताराम, महेन्द्र सिंह व अन्य द्वारा अलग-अलग स्थानों पर 24 बीघा क्षेत्रफल में की जा रही छह अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त किया गया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।