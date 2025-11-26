जागरण संवाददाता, लखनऊ। एलडीए ने बुधवार को गोसाईंगंज, माल व दुबग्गा क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग के खिलाफ अभियान चलाया। 42 बीघा क्षेत्रफल में की जा रही 10 अवैध प्लाटिंग पर बुलडोजर चलाया गया।

प्रवर्तन जोन-एक की जोनल अधिकारी संगीता राघव ने बताया, हरगोविंद, सुधांशु सिंह, सजीव तिवारी, नादिर व मेसर्स अवध सिटी द्वारा गोसाईंगंज के मुअज्जम नगर, दुलारमऊ, बाजूपुर व महमूदपुर में 18 बीघा क्षेत्रफल में प्लाटिंग करते हुए अवैध कालोनी विकसित की जा रही थी।