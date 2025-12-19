नए साल पर लखनऊ के लोगों की बल्ले-बल्ले! LDA दे रहा यहां जमीन खरीदने का मौका
जागरण संवाददाता, लखनऊ । नए साल के अवसर पर अनंत नगर योजना में भूखंड खरीद सकते हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण योजना के तीसरे चरण में 637 भूखंडों का पंजीकरण खोलने जा रहा है, 20 दिसंबर से 12 जनवरी 2026 तक भूखंडों का पंजीकरण होगा। आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह आनलाइन होगी और भूखंडों का आवंटन लाटरी के माध्यम से होगा।
एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने शुक्रवार को संबंध में आदेश जारी करते हुए बताया, मोहान रोड पर 785 एकड़ क्षेत्रफल में विकसित की जा रही अनंत नगर योजना में डेढ़ लाख लोगों के आशियाने का सपना साकार होना है। योजना का विकास अंतरराष्ट्रीय मानकों के अंतर्गत ग्रिड पैटर्न पर किया जा रहा।
जिसमें चौड़ी सड़कों के साथ निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए भूमिगत केबल बिछाई जा रही है। योजना में बड़े हिस्से में एडुटेक सिटी विकसित होगी। वहीं, 130 एकड़ भूमि पर पार्कों व ग्रीन स्पेस का विकास होगा, जो योजना को पर्यावरण के अनुकूल हरा-भरा क्षेत्र बनाएगा।
अनंत नगर योजना में पहले दो चरणों में 666 भूखंडों का आवंटन लाटरी के माध्यम से हो चुका है। जिसमें 22 हजार से अधिक लोगों ने पंजीकरण धनराशि जमा किया था। इस बार आकाश खंड के 617 और आदर्श खंड के 20 भूखंडों के लिए पंजीकरण खोला जा रहा है। उपाध्यक्ष ने बताया कि 20 दिसंबर से पोर्टल लाइव हो जाएगा और लोग 12 जनवरी 2026 तक भूखंडों के लिए पंजीकरण करा सकेंगे।
पांच श्रेणी में करा सकते पंजीकरण
एलडीए उपाध्यक्ष ने बताया कि तीसरे चरण में कुल 637 भूखंडों के लिए पंजीकरण खोला जा रहा है। इसमें 450 वर्गमीटर के 41, 288 वर्गमीटर के 224, 200 वर्गमीटर के 225, 162 वर्गमीटर के 90 और 112.5 वर्गमीटर क्षेत्रफल के 57 भूखंड शामिल हैं।
भूखंडों के लिए ऐसे करें पंजीकरण
आवेदन करने के लिए लोगों को एलडीए की वेबसाइट https://registration.ldalucknow.in/#/login पर लागइन करके पंजीकरण पुस्तिका खरीदनी होगी। जिसके बाद भूखंड के अनुमानित मूल्य की पांच प्रतिशत पंजीकरण धनराशि जमा कराके रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सफलतापूर्वक पंजीकरण कराने वाले आवेदकों के मध्य भूखंडों का आवंटन लाटरी के माध्यम से होगा।
योजना की विशेषताएं
-उत्कृष्ट सड़कों का नेटवर्क
-130 एकड़ में ग्रीन स्पेस
-स्वच्छ जल आपूर्ति
-भूमिगत लाइनों से निर्बाध विद्युत आपूर्ति
-ईवी चार्जिंग स्टेशन
-सामुदायिक केंद्र
-सालिड वेस्ट मैनेजमेंट
-जीरो लिक्विड डिस्चार्ज
