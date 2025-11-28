लखनऊ मेट्रो फेज-2 को लेकर बड़ा अपडेट, LDA ने तलाश ली 40 एकड़ जमीन; यहां बनेगा डिपो

एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने 13 अगस्त को पत्र भेजा था। जिसमें लखनऊ मेट्रो ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर के डिपो के लिए हरदोई रोड पर जमीन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। बसंतकुंज योजना में भूमि की पैमाइश व सर्वे का कार्य कराया गया।

एलडीए जल्द ही अन्य औपचारिकताएं पूरी करके जमीन का ब्योरा यूपीएमआरसी को सौंपेगा। योजना के सेक्टर ए में 272 आवंटियों को जमीन जल्द दी जाएगी।

जागरण संवाददाता, लखनऊ। मेट्रो लखनऊ का ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर का डिपो बसंतकुंज योजना में प्रस्तावित था, अब इसके लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण ने योजना के सेक्टर-ए में लगभग 40 एकड़ जमीन तलाश लिया है।

इसमें योजना के सेक्टर-ए के दक्षिणी भाग में लगभग 40 एकड़ भूमि मिली है। उक्त भूमि 60 मीटर व 30 मीटर चौड़े मार्ग पर स्थित है, जिसमें मछली मंडी की भूमि को भी शामिल किया गया है।

उपाध्यक्ष ने बताया, बसंतकुंज योजना के सेकटर-ए में लाटरी से आवंटित किए गए 272 भूखंडों पर आवंटियों को कब्जा दिया जाना है। मेट्रो के डिपो के लिए जमीन तलाशते समय इन सभी आवंटियों के हितों को सर्वोपरि रखा गया।

उन्होंने बताया कि सेक्टर-ए के सभी आवंटियों के भूखंडों को यूपीएमआरसी को मेट्रो डिपो के लिए दी जाने वाली जमीन से अलग रखा गया है। ऐसे में आवंटियों की जमीन पूरी तरह सुरक्षित रहेगी और जल्द ही उन्हें उनके भूखंडों का कब्जा दिया जाएगा।