जागरण संवाददाता, लखनऊ। स्वदेशी सेमी हाइस्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस की बढ़ती मांग को रेलवे जल्द पूरा करेगा। इसके लिए अब लातूर में भी रूस के सहयोग से बड़ा उत्पादन प्लांट लगाने की तैयारी है। इस प्लांट से 120 वंदे भारत ट्रेनों का उत्पादन किया जाएगा।

प्रत्येक वंदे भारत एक्सप्रेस की लागत 120 करोड़ रुपये होगी। इस पर कुल 14,400 करोड़ रुपये खर्च होंगे। यहीं नहीं झांसी में वंदे भारत एक्सप्रेस की दो हजार करोड़ रुपये की लागत से एक बड़ी मेंटनेंस यूनिट लगेगी। इतना ही नहीं आने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस के फीचर में कई बदलाव किए जाएंगे। एआइ से जुड़ी तकनीक अपनाने के लिए अनुसंधान चल रहा है। आरडीएसओ स्टेडियम में चल रही अंतरराष्ट्रीय इनो रेल प्रदर्शनी में भविष्य की तकनीक, रोलिंग स्टाक में होने वाले बदलाव, सेंसर आधारित ट्रेन आपरेशन सिस्टम को विकसित करने सहित कई तकनीक पर विशेषज्ञों ने मंथन किया।

रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) के अतिरिक्त महाप्रबंधक (वित्त ) डा. सत्य ब्रता ने बताया कि अभी वंदे भारत ट्रेन का एक सेट को तैयार करने के लिए 18 माह का समय लगता है। यात्रियों को स्वदेशी तकनीक के साथ तेज गति वाला आरामदायक सफर कराने के लिए वंदे भारत ट्रेनों का उत्पादन तेज करने की दिशा में कार्य चल रहा है।

वंदे भारत ट्रेनों को सुरक्षित बनाने के लिए भी काम चल रहा है। आग लगने की दशा में आटोमेटिक गेट अनलाक नहीं होते हैं, इसे जल्द ही ठीक किया जाएगा। इस ट्रेन में महिला यात्रियों को सैनिटरी पैड, टिश्यू और स्वच्छता से जुड़े अन्य सामान उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक बोगी में बाक्स लगाए जाएंगे।

नहीं होगी घुटन

वंदे भारत जैसी ट्रेनें सेंसरयुक्त होती है, कई बार यात्री घुटन महसूस होने की शिकायत करते हैँ। अब इन ट्रेनों में वेंटिलेशन सिस्टम भी लगाए जाएंगे। इनो रेल प्रदर्शनी में ऐसे ही वेंटिलेशन सिस्टम को प्रदर्शित किया गया है, जिसको लगाने पर घुटन की समस्या नहीं होगी। शुद्ध हवा मिलने से यात्रियों को राहत मिलेगी।