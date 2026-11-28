14,400 करोड़ में लातूर बनेगा वंदे भारत का नया हब, रूस के साथ 120 ट्रेनें बनाने की तैयारी
लातूर में रूस के सहयोग से 120 वंदे भारत ट्रेनों का उत्पादन प्लांट लगेगा, जिस पर 14,400 करोड़ रुपये खर्च होंगे। झांसी में मेंटेनेंस यूनिट बनेगी और भविष्य की वंदे भारत ट्रेनों में AI, बेहतर वेंटिलेशन व महिला यात्रियों के लिए सुविधाएं होंगी।
HighLights
लातूर में रूस संग 120 वंदे भारत ट्रेनें बनेंगी।
झांसी में 2000 करोड़ की मेंटेनेंस यूनिट स्थापित होगी।
वंदे भारत में AI, बेहतर वेंटिलेशन, महिला सुविधाएँ मिलेंगी।
जागरण संवाददाता, लखनऊ। स्वदेशी सेमी हाइस्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस की बढ़ती मांग को रेलवे जल्द पूरा करेगा। इसके लिए अब लातूर में भी रूस के सहयोग से बड़ा उत्पादन प्लांट लगाने की तैयारी है। इस प्लांट से 120 वंदे भारत ट्रेनों का उत्पादन किया जाएगा।
प्रत्येक वंदे भारत एक्सप्रेस की लागत 120 करोड़ रुपये होगी। इस पर कुल 14,400 करोड़ रुपये खर्च होंगे। यहीं नहीं झांसी में वंदे भारत एक्सप्रेस की दो हजार करोड़ रुपये की लागत से एक बड़ी मेंटनेंस यूनिट लगेगी।
इतना ही नहीं आने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस के फीचर में कई बदलाव किए जाएंगे। एआइ से जुड़ी तकनीक अपनाने के लिए अनुसंधान चल रहा है। आरडीएसओ स्टेडियम में चल रही अंतरराष्ट्रीय इनो रेल प्रदर्शनी में भविष्य की तकनीक, रोलिंग स्टाक में होने वाले बदलाव, सेंसर आधारित ट्रेन आपरेशन सिस्टम को विकसित करने सहित कई तकनीक पर विशेषज्ञों ने मंथन किया।
रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) के अतिरिक्त महाप्रबंधक (वित्त ) डा. सत्य ब्रता ने बताया कि अभी वंदे भारत ट्रेन का एक सेट को तैयार करने के लिए 18 माह का समय लगता है। यात्रियों को स्वदेशी तकनीक के साथ तेज गति वाला आरामदायक सफर कराने के लिए वंदे भारत ट्रेनों का उत्पादन तेज करने की दिशा में कार्य चल रहा है।
वंदे भारत ट्रेनों को सुरक्षित बनाने के लिए भी काम चल रहा है। आग लगने की दशा में आटोमेटिक गेट अनलाक नहीं होते हैं, इसे जल्द ही ठीक किया जाएगा। इस ट्रेन में महिला यात्रियों को सैनिटरी पैड, टिश्यू और स्वच्छता से जुड़े अन्य सामान उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक बोगी में बाक्स लगाए जाएंगे।
नहीं होगी घुटन
वंदे भारत जैसी ट्रेनें सेंसरयुक्त होती है, कई बार यात्री घुटन महसूस होने की शिकायत करते हैँ। अब इन ट्रेनों में वेंटिलेशन सिस्टम भी लगाए जाएंगे। इनो रेल प्रदर्शनी में ऐसे ही वेंटिलेशन सिस्टम को प्रदर्शित किया गया है, जिसको लगाने पर घुटन की समस्या नहीं होगी। शुद्ध हवा मिलने से यात्रियों को राहत मिलेगी।
इस दौरान आयोजित तकनीकी सत्र में नेक्स्ट जेनरेशन के स्मार्ट रोलिंग स्टाक को विकसित करने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित रेल मोबिलिटी, हाइड्रोजन ट्रेनों की नई तकनीक के विकास, वैकल्पिक ईंधन, ऊर्जा-कुशल लोकोमोटिव और स्मार्ट शहरों के लिए शहरी परिवहन विषयों पर चर्चा हुई।
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रेलवे अधिकारियों ने किया अवलोकन
इनोरेल प्रदर्शनी में आधुनिक तकनीक की जानकारी लेने के लिए पूर्वोत्तर रेलवे के डीआरएम गौरव अग्रवाल, एडीआरएम नीतू व भुवनेश सिंह, सीनियर डीओएम डा. शिल्पी कनौजिया, सीनियर डीईई मनीष गंगवार ने विभिन्न कंपनियों एवं संगठनों के प्रदर्शित नवीनतम तकनीकी उपकरणों, प्रोटोटाइप, तकनीकी नवाचारों का गहन अवलोकन किया।
डीआरएम ने सीटीसी प्रणाली, रोलिंग स्टाक उपकरणों, आधुनिक बायो-टायलेट प्रणाली एवं ब्रेकिंग सिस्टम सहित रेलवे से संबंधित विभिन्न अत्याधुनिक तकनीकों एवं उत्पादों की जानकारी प्राप्त की।
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