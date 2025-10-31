Language
    कुशीनगर भिक्खु संघ के अध्यक्ष भदन्त ज्ञानेश महास्थवीर का 90 की उम्र में निधन, मायावती ने जताया शोक

    By Sakshi Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 09:49 AM (IST)

    कुशीनगर भिक्खु संघ के अध्यक्ष भदन्त ज्ञानेश महास्थवीर जी का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। बसपा प्रमुख मायावती ने उनके देहांत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने भदन्त ज्ञानेश महास्थवीर जी के निधन को बौद्ध जगत और मानव समाज के लिए एक अपूरणीय क्षति बताया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

    जागरण संवाददाता, कुशीनगर। कुशीनगर भिक्खु संघ के अध्यक्ष भदन्त ज्ञानेश महास्थवीर का 90 साल की उम्र में निधन हो गया है। बसपा प्रमुख मायावती ने उनके देहावसान पर गहरा दुख जताया है।

    मायावती ने ट्वीट कर लिखा, 'परमपूज्य बोधिसत्त्व बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर के धम्मदीक्षा गुरु पूज्य भदन्त चंद्रमणि महास्थवीर के सुयोग्य उत्तराधिकारी पूज्य भदन्त ज्ञानेश महास्थवीर जी का लगभग 90 वर्ष की आयु में देहावसान हो गया है। वे कुशीनगर भिक्खु संघ के अध्यक्ष थे। उनके निधन से देश-विदेश में फैले उनके अनुयायियों में गहरा शोक व्याप्त है।'

     मायावती ने भदन्त ज्ञानेश महास्थवीर जी के देहावसान को न केवल बौद्ध जगत के लिए बल्कि मानव समाज के लिए अपूरणीय क्षति बताया। उन्होंने सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में उनके योगदान को अनुकरणीय बताते हुए अपनी और पार्टी की तरफ से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है।