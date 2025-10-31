कुशीनगर भिक्खु संघ के अध्यक्ष भदन्त ज्ञानेश महास्थवीर का 90 की उम्र में निधन, मायावती ने जताया शोक

जागरण संवाददाता, कुशीनगर। कुशीनगर भिक्खु संघ के अध्यक्ष भदन्त ज्ञानेश महास्थवीर का 90 साल की उम्र में निधन हो गया है। बसपा प्रमुख मायावती ने उनके देहावसान पर गहरा दुख जताया है।

मायावती ने ट्वीट कर लिखा, 'परमपूज्य बोधिसत्त्व बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर के धम्मदीक्षा गुरु पूज्य भदन्त चंद्रमणि महास्थवीर के सुयोग्य उत्तराधिकारी पूज्य भदन्त ज्ञानेश महास्थवीर जी का लगभग 90 वर्ष की आयु में देहावसान हो गया है। वे कुशीनगर भिक्खु संघ के अध्यक्ष थे। उनके निधन से देश-विदेश में फैले उनके अनुयायियों में गहरा शोक व्याप्त है।'