कुशीनगर भिक्खु संघ के अध्यक्ष भदन्त ज्ञानेश महास्थवीर का 90 की उम्र में निधन, मायावती ने जताया शोक
कुशीनगर भिक्खु संघ के अध्यक्ष भदन्त ज्ञानेश महास्थवीर जी का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। बसपा प्रमुख मायावती ने उनके देहांत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने भदन्त ज्ञानेश महास्थवीर जी के निधन को बौद्ध जगत और मानव समाज के लिए एक अपूरणीय क्षति बताया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
जागरण संवाददाता, कुशीनगर। कुशीनगर भिक्खु संघ के अध्यक्ष भदन्त ज्ञानेश महास्थवीर का 90 साल की उम्र में निधन हो गया है। बसपा प्रमुख मायावती ने उनके देहावसान पर गहरा दुख जताया है।
मायावती ने ट्वीट कर लिखा, 'परमपूज्य बोधिसत्त्व बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर के धम्मदीक्षा गुरु पूज्य भदन्त चंद्रमणि महास्थवीर के सुयोग्य उत्तराधिकारी पूज्य भदन्त ज्ञानेश महास्थवीर जी का लगभग 90 वर्ष की आयु में देहावसान हो गया है। वे कुशीनगर भिक्खु संघ के अध्यक्ष थे। उनके निधन से देश-विदेश में फैले उनके अनुयायियों में गहरा शोक व्याप्त है।'
परमपूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर के धम्मदीक्षा गुरु पूज्य भदन्त चन्द्रमणि महास्थवीर के सुयोग्य उत्तराधिकारी पूज्य भदन्त ज्ञानेश्र महास्थवीर जी, अध्यक्ष, कुशीनगर भिक्खु संघ का लगभग 90 वर्ष की आयु में आज देहावसान हो गया है। देश-विदेश में फैले उनके अनुयायियों में…— Mayawati (@Mayawati) October 31, 2025
मायावती ने भदन्त ज्ञानेश महास्थवीर जी के देहावसान को न केवल बौद्ध जगत के लिए बल्कि मानव समाज के लिए अपूरणीय क्षति बताया। उन्होंने सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में उनके योगदान को अनुकरणीय बताते हुए अपनी और पार्टी की तरफ से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है।
