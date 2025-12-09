कोसी नदी किनारे छापेमारी, अवैध खनन छोड़कर भागे धंधेबाज, हाइड्रा मशीन नदी में फंसी

जागरण संवाददाता, रामपुर। अवैध खनन की सूचना पर छापेमारी को गई टीम को देखकर अवैध खनन में जुटे धंधेबाज वाहन लेकर भाग निकले। अफरातफरी के बीच भाग रही खनन भरने वाली हाइड्रा मशीन नदी में फंस गई। चालक ने मशीन से कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई।

नायब तहसीलदार सचिन कुमार टीम के साथ अवैध खनन की जांच करने में जुटे हैं। फिलहाल शाम तक हैड्रा कोसी नदी में ही फंसा रहा। खनन के धंधेबाजों में खलबली मची रही। साथ ही ये तस्वीर भी साफ हो गई कि नदी किनारे अवैध खनन चल रहा है।

कोसी नदी किनारे चल रहे अवैध खनन पर रविवार देर रात राजस्व विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। एसडीएम अमन देओल को सूचना मिली थी कि धनपुर शहदरा-समोदिया क्षेत्र में नदी किनारे से अवैध खनन कर समोदिया अड्डे पर जमीन का पटान किया जा रहा है।

निर्देश पर नायब तहसीलदार सचिन कुमार अपनी टीम के साथ मौके के लिए रवाना हो गए। अधिकारियों की दबिश की खबर लगते ही खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया और अधिकांश वाहन चालक अपने-अपने ट्रैक्टर–ट्रालियां हटाकर फरार हो गए। हालांकि खनन के लिए नदी में लगी एक बड़ी हैड्रा मशीन की किस्मत इतनी मेहरबान नहीं रही।

घबराहट में मशीन को निकालने की कोशिश में चालक नियंत्रण खो बैठा, जिससे हैड्रा कोसी नदी की दलदली मिट्टी में बुरी तरह धंस गई। जान बचाने के लिए चालक को मशीन से कूदकर भागना पड़ा। मौके पर मौजूद नायब तहसीलदार सचिन कुमार ने राजस्व टीम के साथ पूरे क्षेत्र में अवैध खनन की गहनता से जांच शुरु करदी।

रातभर चली कार्रवाई के बावजूद शाम तक हैड्रा मशीन नदी में ही धंसी रही, जिसे निकालने के प्रयास जारी हैं। दूसरी ओर मशीन के फंसने की सूचना से खनन करने वालों में पूरे दिन अफरा-तफरी का माहौल बना रहा। सोमवार की सुबह से ही राजस्व कर्मियों ने नदी किनारे डेरा ड़ाले हुए हैं और जांच पड़ताल की जा रही है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय से कोसी नदी के किनारे अवैध खनन और पटान का खेल चल रहा है, जिससे नदी का प्राकृतिक स्वरूप बिगड़ रहा है। राजस्व विभाग की इस छापामार कार्रवाई से खनन माफियाओं में खलबली मचना स्वाभाविक है।

एसडीएम अमन देओल ने बताया कि अवैध खनन की सूचना पर नायब तहसीलदार को मौके पर भेज जांच कर अवगत कराने के निर्देश दिए हैं। अगर अवैध खनन होता पाया गया तो धंधेवाजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जायेगी।

काली गाड़ियों से आकर धमकाते हैं धंधेबाज स्वार रामपुर रोड स्थित समोदिया अड्डे पर खनन के धंधेबाजों द्धारा कोसी नदी किनारे से अवैध खनन कर पटान किया जा रहा था। खेत में जगह जगह बालू के ढेर लगे हैं लेकिन हल्का लेखपाल, कानूनगो और उच्चाधिकारियों का रोजाना इस मार्ग से निकलना है। अगर कोई शिकायत करता है तभी कार्रवाई की जाती है।

शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि संबंधित अधिकारी को सूचना देने पर अधिकारी खनन के धंधेबसजों को उसका नाम बता देते हैं। धंधेबाज काली गाड़ियों में भरकर आते हैं और खुलेआम धमकाते रहते हैं, जिससे कि कोई आगे को शिकायत करने की हिम्मत तक नही जुटा सके।