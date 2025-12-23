किसान सम्मान दिवस: मुख्यमंत्री ने किसानों, एफपीओ, कृषि वैज्ञानिकों को किया सम्मानित

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की 123वीं जयंती पर आयोजित ‘किसान सम्मान दिवस’ में शामिल हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पांच किसानों को ट्रैक्टर की चाबी भी दी। साथ ही 25 ट्रैक्टरों को झंडी दिखाकर रवाना किया।