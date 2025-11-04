जब बच्चों ने पूछा- मैम! नूडल्स क्यों नहीं खाना चाहिए? मिला ये जवाब

जिस खाद्य पदार्थ का हम सेवन करते हैं, वह हमारे शरीर पर क्या प्रभाव डालते हैं? इसकी जानकारी बच्चों को विद्यालय में दी जाती है,लेकिन सचल खाद्य सुरक्षा लैब के माध्यम से बच्चों काे जागरूक करने की पहल सराहनीय है। आवश्यकता पड़ने पर मिड डे मील की भी जांच कराई जाएगी। बच्चों को जंक फूड के नुकसान के बारे में भी विशेषज्ञ बताते हैं। -प्रमेंद्र शुक्ला, खंड शिक्षा अधिकारी जोन-तीन



बच्चों, शिक्षकों और आम लोगों को खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए खाद्य सुरक्षा आन ह्वील के तहत शहर के 24 जोनों में पड़ने वाले प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में खाद्य सुरक्षा की बच्चों को जानकारी दी जा रही है। निरीक्षक भी सचल लैब के साथ जाते हैं। राजधानी के सभी 1610 प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों को हम कवर करने का प्रयास करते हैं। -वीपी सिंह, सहायक आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन