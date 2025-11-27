बहुत कम लोग जानते हैं- किडनी को स्वस्थ रखने में ये भोजन अधिक लाभकारी, क्या कम पानी पीना भी है सॉल्यूशन?

ऐसे में डायबिटीज एवं हाई ब्लड प्रेशर के रोगियों को सीकेडी से बचाव के लिए अनुशासित दिनचर्या, रोजाना 30-45 मिनट एक्सरसाइज और नियमित जांच पर ध्यान देना चाहिए।

40 साल से अधिक उम्र के सामान्य व्यक्ति भी प्रत्येक छह माह में एचबीएवनसी, यूरीन-आरएम एवं केएफटी की जांच जरूर कराएं, जिससे समय रहते बीमारी की पहचान होगी और इलाज भी संभव हो सकेगा। ये जानकारी गुरुवार को दैनिक जागरण के हेलो डाक्टर कार्यक्रम में लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में नेफ्रोलाजी विभाग के अध्यक्ष प्रो. अभिलाष चंद्रा ने दी। उन्होंने कई पाठकों के सवालों के जवाब दिए।



सवाल- मुझे सात साल से डायबिटीज के साथ ब्लड प्रेशर की बीमारी है। क्या एहतियात बरतें? -रजनीश सिंह, सुल्तानपुर, 45 वर्ष

-डायबिटीज के साथ ब्लड प्रेशर किडनी रोग की संभावना को तीन-चार गुणा तक बढ़ाता है। ऐसे में डाक्टर की सलाह से डायबिटीज और बीपी की नियमित दवा लें। प्रत्येक छह माह में खून और पेशाब की जांच कराएं। रोजाना 40-45 मिनट एक्सरसाइज करें। जैसे- पैदल चलना, साइकिल चलाना। भोजन में नमक की मात्रा सीमित रखें। कोल्डड्रिंक्स और फास्ट-फूड का सेवन बेहद कम हो। कम मीठे मौसमी फल एवं हरी सब्जियां खूब खाएं। गेहूं की जगह मिक्स आटा की रोटी खाएं। धूमपान और शराप से दूरी बनाएं।



सवाल- मुझे प्रत्येक 30 मिनट पर पेशाब होती है। बीपी की भी परेशानी है। -सुशील अग्रवाल, बहराइच, 66 वर्ष

-इसके कई कारण हो सकते हैं। पेशाब में संक्रमण, हार्मोनल बदलाव और प्रोस्टेट बढ़ने से भी अधिक पेशाब होती है। इसलिए आप एक बार लोहिया संस्थान में यूरोलाजी विभाग में दिखवा लें। कुछ जांच होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। खुद से मेडिकल स्टोर से कोई दवा न खाएं।



सवाल- मेरे परिवार में किडनी रोग का इतिहास है। किडनी को स्वस्थ रखने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? -ईश्वर पांडेय, लखनऊ, 28

-यदि परिवार में किडनी रोग डिजीज का इतिहास है तो आपको अधिक सतर्कता बरतने की जरूरत है। किडनी को स्वस्थ रखने के लिए प्रत्येक छह माह में खून एवं पेशाब की जांच करवाएं, स्वस्थ आहार (कम नमक, प्रोसेस्ड फूड से बचें) लें, रक्तचाप और मधुमेह को नियंत्रित रखें, नियमित व्यायाम करें, धूमपान से दूरी बनाएं और बिना डाक्टर की सलाह दर्द निवारक दवाएं कतई न लें।



सवाल- मेरा किएटिनिन चार पहुंच गया है। कुछ दिन से पैर में सूजन है। क्या करना चाहिए? -अमित, लखीमपुर खीरी, 45 वर्ष

-आपका क्रिएटिनिन का स्तर चार होना और पैरों में सूजन होना किडनी की बीमारी का संकेत हो सकता है। इसलिए तुरंत विशेषज्ञ डाक्टर से सलाह लें। तब तक नमक और प्रोटीन का सेवन सीमित करें। जब तक डाक्टर मना न करें दिन में पर्याप्त पानी पीएं, ताकि किडनी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाल सके।



सवाल- मेरी पत्नी की मौत किडनी खराब होने से हुई थी। मुझे क्या एहतियात बरतना चाहिए? -विशाल मिश्र, अयोध्या, 49

-किडनी को स्वस्थ रखने के लिए संतुलित आहार लें, खूब पानी पीएं। नियमित व्यायाम करें और धूमपान तथा अत्यधिक शराब के सेवन से बचें। रक्तचाप और मधुमेह से पीड़ित हैं तो दवा लें, जिससे बीमारी नियंत्रित रहे। नमक का सेवन कम करें और बिना डाक्टर की सलाह के कोई भी दर्द निवारक एवं विटामिन की दवाएं न खाएं। प्रत्येक छह माह में स्क्रीनिंग अनिवार्य है। फूल गोभी व पत्ता गोभी किडनी के लिए लाभदायक मानी जाती है।