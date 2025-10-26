शादी समारोह से 12 साल की बच्ची का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म, एक गिरफ्तार, दूसरा फरार

जागरण टीम, लखनऊ। काकोरी में एक शादी समारोह के बीच दो किशोरों ने 12 वर्षीय बच्ची को अगवा कर लिया। जब बच्ची ने चीख-पुकार मचाई तो आरोपितों ने उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और उसे गांव की नहर पुलिया पर ले गए। वहां दोनों ने बारी-बारी उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर फरार हो गए।

जब बच्ची घर नहीं लौटी तो घरवालों ने उसकी तलाश शुरू की तभी उन्होंने देखा कि बच्ची घायल अवस्था में आ रही है। घरवालों को आपबीती सुनाकर बच्ची ने पूरी घटना बताई, जिसके बाद काकोरी थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया।

घायल अवस्था में समारोह स्थल के पास मिली पीड़िता की मां ने बताया कि उनके देवर की बेटी की शादी थी। परिवार के साथ शामिल होने के लिए शुक्रवार को गई थी। शादी का जश्न चल रहा था, डीजे बज रहा था। देर रात उनकी 12 वर्षीय बच्ची गायब हो गई थी। काफी तलाशने के बाद करीब एक घंटे बाद बेटी घायल अवस्था में समारोह स्थल के पास मिली।

उसने बताया कि गांव में रहने वाले दो किशोर उसे अपने साथ जबरन ले गए थे। शोर मचाने पर मुंह में कपड़ा ठूंस दिया था, जिसके कारण वह बोल न सकी। रोते हुए बोली कि गांव की नहर पुलिया के पास ले जाकर बारी-बारी से दुष्कर्म किया और वहीं छोड़कर फरार हो गए।

वह किसी तरह घर पहुंची। यह सुनते ही शादी समारोह में अफरा-तफरी मच गई। मां ने तुरंत पुलिस को सूचना देते हुए तहरीर दी। इंस्पेक्टर ने बताया कि दो किशोरों के खिलाफ पास्को एक्ट और दुष्कर्म की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर एक नाबालिग को पकड़ा गया है, जबकि दूसरे की तलाश में दबिश दी जा रही हैं। साथ ही पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया गया है।