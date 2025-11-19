Language
    लखनऊ में खादी महोत्सव कल से, 160 खादी इकाइयों की रहेगी सहभागिता

    By Vivek Rao Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 08:02 PM (IST)

    लखनऊ में 21 से 30 नवंबर तक खादी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 160 से अधिक खादी और ग्रामोद्योग इकाइयां भाग लेंगी। कार्यक्रम में ग्रामोद्योग के राज्य स्तरीय पुरस्कार दिए जाएंगे और लाभार्थियों को नि:शुल्क टूलकिट वितरित किए जाएंगे। माटी कला बोर्ड द्वारा इलेक्ट्रिक चाक और पगमिल मशीन भी दी जाएगी। मुख्य अतिथि राकेश सचान होंगे।

    राब्यू, लखनऊ। खादी और ग्रामोद्योग उत्तर प्रदेश की ओर से 21 से 30 नवंबर तक केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, गोमतीनगर में खादी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस महोत्सव में प्रदेश के अलग-अलग जिलों से 160 से अधिक खादी एवं ग्रामोद्योग इकाइयां हिस्सा लेंगी। कार्यक्रम में ग्रामोद्योग के तीन राज्य स्तरीय पुरस्कार दिए जाएंगे।

    इसके साथ ही चयनित लाभार्थियों को डोना मेकिंग मशीन, पापकार्न मशीन, हनी बाक्स आदि निश्शुल्क टूलकिट वितरित की जाएगी। वहीं, माटी कला बोर्ड की ओर से चुने गए लाभार्थियों को इलेक्ट्रिक चाक और पगमिल मशीन भी दी जाएगी। मुख्य अतिथि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग के मंत्री राकेश सचान होंगे। संयोजन खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी शिशिर द्वारा किया जा रहा है।