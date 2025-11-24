खादी महोत्सव 2025: स्वदेशी उत्पादों व स्वरोजगार को मिल रहा बढ़ावा, हस्तशिल्पियों के उत्पादों की हो रही जबर्दस्त बिक्री

डिजिटल टीम, लखनऊ। खादी महोत्सव 2025 स्वदेशी उत्पादों व स्वरोजगार को बढ़ावा दे रहा है। महोत्सव के चौथे दिन भी स्टॉलों पर खरीददारों की लंबी कतार रही। गोमती नगर स्थित केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में 21 नवंबर से खादी महोत्सव-2025 चल रहा है। महोत्सव में सोमवार को भी भारी भीड़ उमड़ी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यह महोत्सव पारंपरिक कला, स्वदेशी उत्पादों और स्वरोजगार को बढ़ावा दे रहा है। सोमवार को भी यहां आम नागरिकों का जमावड़ा लगा। स्टालों पर पहुंचकर लोगों ने खरीदारी की। योगी सरकार के नेतृत्व में यहां हस्तशिल्पियों के उत्पाद को मंच मिल रहा है। यहां खादी वस्त्रों के साथ ही हस्तशिल्पियों के उत्पाद और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के कार्यों को भी प्रोत्साहन मिल रहा है। यह महोत्सव आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में सहायक हो रहा है।