Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    खादी महोत्सव 2025: स्वदेशी उत्पादों व स्वरोजगार को मिल रहा बढ़ावा, हस्तशिल्पियों के उत्पादों की हो रही जबर्दस्त बिक्री

    By Gaurav Tiwari Edited By: Gaurav Tiwari
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 07:06 PM (IST)

    खादी महोत्सव 2025 स्वदेशी उत्पादों और स्वरोजगार को बढ़ावा दे रहा है। हस्तशिल्पियों के उत्पादों की जबर्दस्त बिक्री हो रही है, जिससे उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त होने का अवसर मिल रहा है। यह महोत्सव कारीगरों को अपने कौशल का प्रदर्शन करने और ग्राहकों को स्वदेशी उत्पादों के प्रति आकर्षित करने का एक मंच है। खादी महोत्सव स्वरोजगार को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

    prefferd source google
    Hero Image

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हस्तशिल्पियों व उद्यमियों को प्रोत्साहित कर रहा महोत्सव

    डिजिटल टीम, लखनऊ। खादी महोत्सव 2025 स्वदेशी उत्पादों व स्वरोजगार को बढ़ावा दे रहा है। महोत्सव के चौथे दिन भी स्टॉलों पर खरीददारों की लंबी कतार रही। गोमती नगर स्थित केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में 21 नवंबर से खादी महोत्सव-2025 चल रहा है। महोत्सव में सोमवार को भी भारी भीड़ उमड़ी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह महोत्सव पारंपरिक कला, स्वदेशी उत्पादों और स्वरोजगार को बढ़ावा दे रहा है। सोमवार को भी यहां आम नागरिकों का जमावड़ा लगा। स्टालों पर पहुंचकर लोगों ने खरीदारी की। योगी सरकार के नेतृत्व में यहां हस्तशिल्पियों के उत्पाद को मंच मिल रहा है। यहां खादी वस्त्रों के साथ ही हस्तशिल्पियों के उत्पाद और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के कार्यों को भी प्रोत्साहन मिल रहा है। यह महोत्सव आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में सहायक हो रहा है।

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग, हस्तशिल्प और पारंपरिक कला को प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाएं लागू की गई हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना पीएम एफएमई योजना और राज्य की सूक्ष्म उद्योग नीतियों के माध्यम से हजारों युवाओं को रोजगार मिला है। खादी महोत्सव इन्हीं प्रयासों का विस्तृत प्रदर्शन है, जो उद्यमियों को बाजार विस्तार, तकनीकी विकास और व्यापार के नए अवसर प्रदान करेगा।