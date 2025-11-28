जंबूरी के बैकड्राप की एक गलती ने केशव प्रसाद मौर्य को बना दिया यूपी का CM, इंटरनेट पर हुआ वायरल

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। भारत स्काउट एंड गाइड के जंबूरी में एक कार्यक्रम में लगाए गए बैकड्राप पर हुई गलती ने राजनीति में चर्चाओं और चटखारों का बाजार गर्म कर दिया है। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को मंच पर लगाए गए बैकड्राप (पृष्ठभूमि में अंकित कार्यक्रम की जानकारी) में मुख्यमंत्री लिखा गया।

संबंधित फोटो के इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने पर लोग जमकर कमेंट कर रहे हैं। मानवीय भूल के सहारे विरोधी, भाजपा में गुटबाजी के सवाल खड़े कर रहे हैं तो कोई इसे राजनीति के भविष्य का संकेत बता रहा है। जंबूरी में 24 नवंबर को आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं ड्रोन शो में केशव शामिल हुए।