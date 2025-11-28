जंबूरी के बैकड्राप की एक गलती ने केशव प्रसाद मौर्य को बना दिया यूपी का CM, इंटरनेट पर हुआ वायरल
भारत स्काउट एंड गाइड के जंबूरी कार्यक्रम में लगाए गए बैकड्रॉप पर बड़ी गलती हो गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के नाम के आगे गलती से “मुख्यमंत्री” लिख दिया गया। इस त्रुटि ने राजनीतिक हलकों में चर्चाओं और चटखारों का माहौल गर्म कर दिया है।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। भारत स्काउट एंड गाइड के जंबूरी में एक कार्यक्रम में लगाए गए बैकड्राप पर हुई गलती ने राजनीति में चर्चाओं और चटखारों का बाजार गर्म कर दिया है। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को मंच पर लगाए गए बैकड्राप (पृष्ठभूमि में अंकित कार्यक्रम की जानकारी) में मुख्यमंत्री लिखा गया।
संबंधित फोटो के इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने पर लोग जमकर कमेंट कर रहे हैं। मानवीय भूल के सहारे विरोधी, भाजपा में गुटबाजी के सवाल खड़े कर रहे हैं तो कोई इसे राजनीति के भविष्य का संकेत बता रहा है। जंबूरी में 24 नवंबर को आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं ड्रोन शो में केशव शामिल हुए।
मंच के बैकड्राप पर कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता के तौर पर केशव के नाम के नीचे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश लिखा हुआ था। कार्यक्रम के बाद केशव ने अपने एक्स अकाउंट पर जब तस्वीरें पोस्ट कीं तो कुछ यूजर्स की नजर इस गलती पर पड़ी। फिर इसे लेकर इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट करने का सिलसिला शुरू हो गया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।