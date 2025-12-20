Language
    कफ सीरप मामले में विपक्ष पर केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार, बोले- अपराधियों को बचा नहीं पाएगी अखिलेश यादव एंड कंपनी

    By Dilip Sharma Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 08:32 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कफ सीरप मामले में विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि अखिलेश यादव एंड कंपनी अपराधियों को बचाने में सफल ...और पढ़ें

    कफ सीरप मामले में विपक्ष पर केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शनिवार को कहा कि कोडीन युक्त कफ सीरप मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा, चाहे वह कोई भी हो, उसे उल्टा लटकाकर सीधा किया जाएगा और उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच चल रही है। इस अपराध में शामिल लोगों को अखिलेश यादव एंड कंपनी नहीं बचा पाएगी।

    उपमुख्यमंत्री ने कहा कि माफिया और सपा एक-दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते हैं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव चोरी और सीनाजोरी के रास्ते पर चल रहे हैं।

    उन्होंने कहा कि मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि मामले का जो भी दोषी है, चाहे वे हों जिनका नाम अखिलेश यादव ले रहे हैं या फिर जिनका नाम जांच में सामने आ रहा है, एक-एक को खोज निकाला जाएगा।

    उन सभी को पकड़कर कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार का अपराध समाज के साथ द्रोह है। सीरप के नाम पर जहर पिलाने वालों को बख्शा नहीं जा सकता।

    मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार चुनाव में सपा प्रमुख ने सोचा था कि उनके रिश्तेदार तेजस्वी यादव जीत जाएंगे और मुख्यमंत्री बन जाएंगे, फिर उनका भी नंबर लग जाएगा।

    जब से बिहार का चुनाव हारकर आए हैं, तब से उनका मानसिक संतुलन गड़बड़ाया हुआ है। मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर यदि अखिलेश यादव के पुराने एक्स पोस्ट उठा लिए जाएं तो वे हर दिन किसी न किसी नए शब्द का प्रयोग करते हैं।

    भाजपा का कार्यकर्ता बूथ स्तर पर मेहनत कर रहा है। सपा के पास कार्यकर्ता नहीं हैं, इनके पास तो गुंडे, माफिया और अपराधी हैं। इनकी यही दशा होगी। कार्यकर्ताओं के कारण ही हमारा बूथ सबसे मजबूत है।

    सपा प्रमुख द्वारा आरक्षण पर दिए बयान को लेकर उन्होंने कहा कि ओबीसी, एससी, एसटी और सामान्य वर्ग के गरीबों का जितना भी आरक्षण है, वह निश्चित तौर पर उन्हें दिया जाएगा।

    लेखपाल भर्ती की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी और यदि कोई भी अधिकारी गड़बड़ी करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिख दिया है।