'सपा और माफिया का जन्मजात रिश्ता', विधान परिषद में केशव प्रसाद का अखिलेश पर तीखा हमला

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। कोडीनयुक्त कफ सीरप के मुद्दे पर मंगलवार को विधान परिषद में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमला बोला। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सपा और माफिया का जन्मजात रिश्ता है। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में ज्यादा सीटें आने के बाद सपा बहादुर ने मुंगेरीलाल के हसीन सपने देखना शुरू कर दिया है। वो 27 का सपना देख रहे हैं, लेकिन उनका 47 तक का रास्ता बंद हो गया है। उन्होंने कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाने को लेकर सपा पर तंज किया,‘सूप बोले तो बोले, चलनी भी बोले, जिसमें 72 छेद।’

विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव आदि ने कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर चर्चा के लिए कार्यस्थगन का प्रस्ताव रखा। सपा सदस्यों ने उप्र में देश में सर्वाधिक अपराध होने की बात कही और सीरप मामले में सरकार पर आरोपितों को संरक्षण देने का आरोप लगाया।

ॉनेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इनके बुलडोजर में यदि तेल खत्म हो गया हो तो हम चंदा कर दें। इस पर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि हम अपराधियों से समझौता नहीं करते। अपराधियों को उल्टा लटकाकर सीधा किया जाएगा। प्रकरण में 86 अभियोग पंजीकृत हैं और नामजद 236 आरोपितों में से 90 गिरफ्तार हो चुके हैं। बाकी भी चाहे दुनिया के किसी कोने के छिपे हों, उनको पकड़कर लाया जाएगा। उप्र में कोई अपराध करके बच नहीं सकता।

उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव में अखिलेश यादव कहते थे, अवध में हराया अब मगध में हराएंगे। अब परिणाम आने के बाद से उनको लड्डू खिलाने के लिए खोज रहा हूं, वो मिल नहीं रहे। सपा को विषय देखकर उठाना चाहिए था।

जनता को पता है जब कोई माफिया मिट्टी में मिल जाता है तो सबसे ज्यादा दर्द किसे होतो हैं। इनका पीडीए, परिवार डवलपमेंट अथारिटी के अलावा कुछ नहीं रह गया है। वर्ष 2012 से 17 तक जब इनकी सरकार थी तब पीडीए कहां था।

वर्ष 2024 के बाद हरियाण, दिल्ली और हाल ही में बिहार का परिणाम आया और अब बंगाल में भी कमल खिलने जा रहा है। बिहार के परिणाम के बाद से सपा प्रमुख का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। उप्र में वर्ष 2027 में 2017 से भी बड़ी जीत होगी।