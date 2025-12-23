'सपा और माफिया का जन्मजात रिश्ता' केशव प्रसाद मौर्य ने कोडीनयुक्त कफ सीरप मामले में अखिलेश पर बोला हमला
कोडीनयुक्त कफ सीरप के मुद्दे पर विधान परिषद में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला किया। उन्होंने सपा पर म ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। कोडीनयुक्त कफ सीरप के मुद्दे पर मंगलवार को विधान परिषद में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमला बोला। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सपा और माफिया का जन्मजात रिश्ता है। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में ज्यादा सीटें आने के बाद सपा बहादुर ने मुंगेरीलाल के हसीन सपने देखने शुरू कर दिए हैं। वह 2027 का सपना देख रहे हैं, लेकिन 2047 तक उनका रास्ता बंद हो गया है। उन्होंने कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाने पर सपा पर तंज किया,‘सूप बोले तो बोले, वो चलनी भी बोले, जिसमें 72 छेद।’
विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव व अन्य ने कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर चर्चा के लिए कार्यस्थगन का प्रस्ताव रखा। सपा सदस्यों ने उप्र में देश में सर्वाधिक अपराध होने की बात कही और सीरप मामले में सरकार पर आरोपितों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार के बुलडोजर में यदि तेल खत्म हो गया हो तो हम चंदा दे दें।
क्या बोले उपमुख्यमंत्री?
इस पर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि हम अपराधियों से समझौता नहीं करते। अपराधियों को उल्टा लटका कर सीधा किया जाएगा। प्रकरण में 86 अभियोग पंजीकृत हैं और नामजद 236 आरोपितों में से 90 गिरफ्तार हो चुके हैं। बाकी आरोपित दुनिया के किसी कोने के छिपे हों, उनको पकड़कर लाया जाएगा। उप्र में अपराध करके कोई बच नहीं सकता।
उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव में अखिलेश यादव कहते थे, अवध में हराया अब मगध में हराएंगे। अब परिणाम आने के बाद से उनको लड्डू खिलाने के लिए खोज रहा हूं, वह मिल नहीं रहे। जनता को पता है जब कोई माफिया मिट्टी में मिल जाता है तो सबसे ज्यादा दर्द किसे होता है। इनका पीडीए परिवार डेवलपमेंट अथारिटी के अलावा कुछ नहीं रह गया है।
इनकी सरकार में पीडीए कहां था? वर्ष 2024 के बाद हरियाणा, दिल्ली और हाल ही में बिहार का परिणाम आया और अब बंगाल में भी कमल खिलने जा रहा है। बिहार के परिणाम के बाद से सपा प्रमुख का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। उप्र में वर्ष 2027 में 2017 से भी बड़ी जीत होगी। कफ सीरप मामले में अपराधी और उनके संरक्षक, कोई नहीं बचेगा। जल्द ही बुलडोजर भी चलेगा। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष ने कई बार आपत्ति जताई और दोनों ओर से तीखी बहस हुई।
उपमुख्यमंत्री ने गिनाए अपराधों में कमी के आंकड़े
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सपा सरकार के कार्यकाल के मुकाबले हमारी सरकारी में डकैती की घटनाओं में 90 प्रतिशत, लूट में 84 प्रतिशत, हत्या में 46 प्रतिशत, बलवा में 69 प्रतिशत, फिरौती में 58 प्रतिशत, दहेज हत्या में 18 प्रतिशत और दुष्कर्म की घटनाओं में 53 प्रतिशत की कमी आई है। उन्होंने साइबर अपराध पर हो रही कार्रवाई के भी आंकड़े सदन में रखे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।