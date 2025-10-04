काठमांडू जा रहे तीन विमान लखनऊ किए गए डाइवर्ट, जहां से भरी थी उड़ान वहीं भेजा गया वापस

ख़राब मौसम के कारण काठमांडू जाने वाले तीन विमानों को लखनऊ डाइवर्ट कर दिया गया। मुंबई से काठमांडू जा रहा इंडिगो का विमान 6ई 1157 दोपहर 330 बजे चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उतरा और शाम पांच बजे मुंबई वापस चला गया। बैंकॉक से काठमांडू जा रहा विमान एफडी 182 दोपहर 340 बजे लखनऊ आया और शाम 650 बजे बैंकॉक वापस चला गया।

काठमांडू जा रहे तीन विमान लखनऊ किए गए डाइवर्ट, जहां से भरी उड़ान वहीं भेजा गया वापस