    काठमांडू जा रहे तीन विमान लखनऊ किए गए डाइवर्ट, जहां से भरी थी उड़ान वहीं भेजा गया वापस

    By Jagran News Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 09:45 PM (IST)

    ख़राब मौसम के कारण काठमांडू जाने वाले तीन विमानों को लखनऊ डाइवर्ट कर दिया गया। मुंबई से काठमांडू जा रहा इंडिगो का विमान 6ई 1157 दोपहर 330 बजे चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उतरा और शाम पांच बजे मुंबई वापस चला गया। बैंकॉक से काठमांडू जा रहा विमान एफडी 182 दोपहर 340 बजे लखनऊ आया और शाम 650 बजे बैंकॉक वापस चला गया।

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। काठमांडू में मौसम खराब होने के कारण वहां जा रहे तीन विमानों को लखनऊ डाइवर्ट कर दिया गया। मुंबई से काठमांडू जा रही इंडिगो एयरलाइन का विमान 6ई 1157 दोपहर 3:30 चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उतरा और शाम पांच बजे वापस मुंबई रवाना हो गया।

    इसी तरह बैंकॉक से काठमांडू जा रहा विमान एफडी 182 दोपहर 3: 40 बजे लखनऊ आया और शाम 6:50 बजे वापस बैंकाक रवाना हो गया। वहीं, दिल्ली से काठमांडू जा रहा विमान एआई 2219 दोपहर 2:35 बजे लखनऊ आया और शाम 6:45 बजे वापस दिल्ली रवाना हो गया।