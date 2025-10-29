Language
    कस्तूरबा गांधी विद्यालय भर्ती: एक महीने में पूरा करने का आदेश, सुस्त जिलों की साप्ताहिक निगरानी

    By Vivek Rao Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 05:30 AM (IST)

    कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में खाली पदों को भरने की प्रक्रिया अब एक महीने में पूरी होगी। विद्यालयों में फर्नीचर और खेल सामग्री की निविदाएं 15 नवंबर तक पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। सुस्त जिलों की साप्ताहिक समीक्षा लखनऊ से होगी और लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। 2026 की बोर्ड परीक्षा के लिए पंजीकरण में पारदर्शिता बरतने के निर्देश दिए गए हैं।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में रिक्त पदों की भर्ती अब एक माह में पूरी की जाएगी। अपर मुख्य सचिव (बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा) पार्थ सारथी सेन शर्मा की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक के बाद सभी जिलों को कार्ययोजना के साथ निर्देश जारी किए गए हैं।

    इसमें कहा गया है कि विद्यालयों में फर्नीचर, खेल सामग्री और दैनिक उपयोग की निविदाएं 15 नवंबर तक हर हाल में पूरी हों, साथ ही स्मार्ट क्लास, आइसीटी लैब और डिजिटल लाइब्रेरी पूरी तरह क्रियाशील बनाई जाएं। सभी जिलों को निर्माण कार्य, कंपोजिट ग्रांट, पाठ्यपुस्तक भुगतान और पीएम श्री योजना की प्रगति रिपोर्ट समय पर भेजनी होगी।

    सुस्त जिलों की साप्ताहिक समीक्षा सीधे लखनऊ से होगी और लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग को 2026 की बोर्ड परीक्षा के लिए छात्र पंजीकरण और केंद्र निर्धारण में पारदर्शिता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही किचन गार्डन, मनोदर्पण पोर्टल और दिव्यांग बच्चों के डाटा अपलोड की स्थिति सुधारने पर भी जोर दिया गया है।

    कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पर टिप्पणी करने वाले कार्यकर्ता से जवाब तलब

    कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे पर फेसबुक पर की गई अशोभनीय टिप्पणी को पार्टी ने गंभीरता से लिया है। पार्टी कार्यकर्ता आलोक सिंह रैकवार ने इंटरनेट मीडिया पर अपने फेसबुक अकाउंट पर अविनाश पांडे को बिहार चुनाव में अहम जिम्मेदारी सौंपे जाने पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।

    वरिष्ठ नेता पर व्यक्तिगत आक्षेप लगाए थे। पार्टी की अनुशासन समिति ने मामले में आलोक सिंह को नोटिस देकर जवाब तलब किया है। अनुशासन समिति के सदस्य पूर्व विधायक श्याम किशोर शुक्ला की ओर से जारी पत्र में आलोक सिंह से स्पष्टीकरण मांगा गया है। उचित जवाब न मिलने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

     