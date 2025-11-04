कार्तिक पूर्णिमा पर वाराणसी की तर्ज पर होगी गोमती आरती, 2,100 दीपों जगमग होगा घाट

जागरण संवाददाता, लखनऊ। स्नान दान की कार्तिक पूर्णिमा पर बुधवार को आदि गंगा गोमती की आरती होगी। मनकामेश्वर उपवन घाट पर 11 मंचों पर वाराणसी की तर्ज पर्व आरती होती। महंत देव्या गिरि ने बताया कि परिसर में श्रद्धालुओं के सहयोग से ढाई लाख दीपक जलाए जाएंगे। पूर्व संध्या पर कुड़िया घाट पर आरती के साथ घाट को 2,100 दीपों से सजाया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रोटी कपड़ा फाउंडेशन व शुभ संस्कार समिति व धर्म रक्षा मंच की ओर से आयोजित आरती में भाजपा महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी, विधायक डॉ. नीरज बोरा, रिद्धि किशोर गौड़ व डॉ. विवेक तांगड़ी समेत कई श्रद्धालु शामिल हुए। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व की पूर्व संध्या पर गुरुद्वारा आशियाना ने नगर कीर्तन यात्रा निकाली गई। गुरुद्वारा आशियाना के अध्यक्ष जगपाल सिंह वोहरा ने बताया कि चेयरमैन जेएस चड्ढा समेम संगतों की मौजूदगी में निकली यात्रा गुरुद्वारे पर लंगर के साथ समाप्त हुई।

आलमबाग के खालसा चौक राजेंद्र सिंह बग्गा लकी व संगत की ओर से लंगर लगाया गया। बुधवार को गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व पर गुरुद्वारे में विशेष प्रकाश होगा। गुरुद्वारा सदर, मानसरोवर, आलमबाग, चंदरनगर व आर्यनगर समेत सभी गुरुद्वारों में आयोजन होगा।

गुरुद्वारा यहियागंज के सचिव मनमोहन सिंह हैपी ने बताया कि बुधवार को डीएवी कालेज मैदान में सुबह गुरु नानक देव का प्रकाश पर्व मनेगा और शाम को गुरुद्वारा यहियागंज में गुरुद्वारे के अध्यक्ष डॉ. गुरमीत सिंह की ओर से विशेष प्रकाश होगा।