    कार्तिक पूर्णिमा पर वाराणसी की तर्ज पर होगी गोमती आरती, 2,100 दीपों जगमग होगा घाट

    By Jitendra Kumar Upadhyay Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 06:04 PM (IST)

    लखनऊ में कार्तिक पूर्णिमा पर गोमती नदी के किनारे वाराणसी की तर्ज पर भव्य आरती का आयोजन होगा। 2,100 दीपों से घाट जगमगाएगा। यह आरती गंगा आरती के समान होगी, जिसमें मंत्रोच्चारण और पारंपरिक रीति-रिवाजों का पालन किया जाएगा। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के भाग लेने की उम्मीद है।

    वाराणसी के तर्ज पर होगी गोमती आरती।

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। स्नान दान की कार्तिक पूर्णिमा पर बुधवार को आदि गंगा गोमती की आरती होगी। मनकामेश्वर उपवन घाट पर 11 मंचों पर वाराणसी की तर्ज पर्व आरती होती। महंत देव्या गिरि ने बताया कि परिसर में श्रद्धालुओं के सहयोग से ढाई लाख दीपक जलाए जाएंगे। पूर्व संध्या पर कुड़िया घाट पर आरती के साथ घाट को 2,100 दीपों से सजाया गया।

    रोटी कपड़ा फाउंडेशन व शुभ संस्कार समिति व धर्म रक्षा मंच की ओर से आयोजित आरती में भाजपा महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी, विधायक डॉ. नीरज बोरा, रिद्धि किशोर गौड़ व डॉ. विवेक तांगड़ी समेत कई श्रद्धालु शामिल हुए।

    सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व की पूर्व संध्या पर गुरुद्वारा आशियाना ने नगर कीर्तन यात्रा निकाली गई। गुरुद्वारा आशियाना के अध्यक्ष जगपाल सिंह वोहरा ने बताया कि चेयरमैन जेएस चड्ढा समेम संगतों की मौजूदगी में निकली यात्रा गुरुद्वारे पर लंगर के साथ समाप्त हुई।

    आलमबाग के खालसा चौक राजेंद्र सिंह बग्गा लकी व संगत की ओर से लंगर लगाया गया। बुधवार को गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व पर गुरुद्वारे में विशेष प्रकाश होगा। गुरुद्वारा सदर, मानसरोवर, आलमबाग, चंदरनगर व आर्यनगर समेत सभी गुरुद्वारों में आयोजन होगा।

    गुरुद्वारा यहियागंज के सचिव मनमोहन सिंह हैपी ने बताया कि बुधवार को डीएवी कालेज मैदान में सुबह गुरु नानक देव का प्रकाश पर्व मनेगा और शाम को गुरुद्वारा यहियागंज में गुरुद्वारे के अध्यक्ष डॉ. गुरमीत सिंह की ओर से विशेष प्रकाश होगा।

    लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह बग्गा ने बताया कि गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी, वह सिखों के पहले गुरु थे। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरुद्वारों में विशेष प्रकाश के साथ लंगर होगा।