    ब्लॉक फेल यात्रियों के लिए बना मुसीबत, 4 से 6 घंटे तक खड़ी रहीं शताब्दी एक्सप्रेस सहित तीन दर्जन ट्रेन

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 02:00 AM (IST)

    कानपुर-लखनऊ रेलखंड के जैतीपुर-हरौनी स्टेशनों के बीच इंजीनियरिंग कार्य के लिए बुधवार को आठ घंटे का रेलवे ब्लॉक लिया गया, जो असफल रहा। इसके कारण श ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। कानपुर-लखनऊ रेलखंड के जैतीपुर-हरौनी स्टेशनों के बीच इंजीनियरिंग कार्य के लिए रेलवे ने बुधवार को आठ घंटे का ब्लाक लिया। यह ब्लाक फेल हो गया तो इसका असर शताब्दी एक्सप्रेस सहित तीन दर्जन से अधिक ट्रेनों पर पड़ा। इन ट्रेनों को अलग-अलग स्टेशनों पर चार से छह घंटे तक रोक दिया गया।

    ऐसे में लखनऊ, लखनऊ जंक्शन, ऐशबाग, बादशाहनगर, गोमतीनगर सहित कई स्टेशनों पर यात्री परिवार सहित इंतजार करते रहे। पटरियों के अपग्रेडेशन के लिए रेलवे ने बुधवार को सुबह 9:25 से शाम 5:25 बजे तक का ब्लाक लिया था। इस कारण झांसी इंटरसिटी और झांसी पैसेंजर को निरस्त किया गया। नई दिल्ली से आने वाली शताब्दी एक्सप्रेस सहित छह ट्रेनों के रूट बदले गए। ब्लाक के बाद जैसे ही ट्रेन आपरेशन शुरू करने की तैयारी हुई, अचानक प्वाइंट्स में गड़बड़ी आ गई।

    इससे लखनऊ-कानपुर रेलखंड पर सिग्नल लाल हो गए। ब्लाक फेल होते ही रेलवे अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। सीनियर डीओएम रजनीश श्रीवास्तव सहित कई अधिकारी तुरंत कंट्रोल रूम पहुंचे। इस बीच लखनऊ-नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस लखनऊ जंक्शन पर खड़ी कर दी गई।

    दोपहर 3:30 बजे वाली शताब्दी एक्सप्रेस रात 9:45 बजे लखनऊ से रवाना की गई। इस ट्रेन को उन्नाव के रास्ते डाइवर्ट किया गया। इसी तरह लखनऊ जंक्शन-जबलपुर चित्रकूट एक्सप्रेस को लखनऊ जंक्शन पर रोके रखा गया। पुरी से लखनऊ पहुंची नीलांचल एक्सप्रेस को लखनऊ स्टेशन पर चार घंटे से ज्यादा रोके रखा गया।

    ग्वालियर-बरौनी एक्सप्रेस और नई दिल्ली-लखनऊ जंक्शन तेजस एक्सप्रेस को कानपुर में, कानपुर-प्रतापगढ़ इंटरसिटी को हरौनी में, फरक्का एक्सप्रेस को मल्हौर में, कानपुर मेमू को हरौनी में, आगरा फोर्ट इंटरसिटी को लखनऊ जंक्शन पर, गोरखपुर-बांद्रा एक्सप्रेस को मल्हौर और गोमतीनगर-जयपुर एक्सप्रेस को लखनऊ सिटी स्टेशन पर दो से पांच घंटे तक रोका गया।