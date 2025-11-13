कानपुर मंडल से हटाए गए सहायक आयुक्त और औषधि निरीक्षक, गोदामों में कोडीन युक्त कफ सीरप मिलने के बाद हुई कार्रवाई
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन आयुक्त रोशन जैकब ने कानपुर मंडल के सहायक आयुक्त दिनेश कुमार तिवारी और औषधि निरीक्षक रेखा सचान को लापरवाही के कारण हटा दिया है। यह कार्रवाई कानपुर में दवा कारोबारियों के यहां कोडीन सीरप के अवैध भंडारण और बिक्री का पता चलने पर की गई। छापेमारी में अग्रवाल ब्रदर्स के गोदाम से भारी मात्रा में कोडीन युक्त सीरप बरामद हुआ था।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) की आयुक्त रोशन जैकब ने कार्यों में लापरवाही बरतने पर कानपुर मंडल के सहायक आयुक्त औषधि दिनेश कुमार तिवारी और कानपुर नगर की औषधि निरीक्षक रेखा सचान को हटा दिया है।
दोनों अधिकारियों को कानपुर नगर में 11 नवंबर को हुई छापेमारी की कार्रवाई पूरी करने के बाद 17 नवंबर को मुख्यालय पर योगदान के निर्देश दिए गए हैं।
आयुक्त ने कानपुर में मंगलवार को दवा कारोबारियों के यहां छापेमारी में कोडीन सीरप के अवैध भंडारण और बिक्री का पता लगने के बाद कार्रवाई की है। एफएसडीए आयुक्त के अनुसार कानपुर में मंगलवार को मेसर्स अग्रवाल ब्रदर्स, मेसर्स मेडिसिना हेल्थ केयर, मेसर्स मोसाइको एजेंसीज और मेसर्स वेदांस फार्मास्युटिकल्स के गोदाम पर छापेमारी की थी।
अग्रवाल ब्रदर्स के गोदाम से कोडीन युक्त सीरप और नारकोटिक्स श्रेणी की दवा भारी मात्रा में बरामद हुई थी। एक्सपायर दवाएं भी यहां एक साथ रखी हुई थी। मालिक व दवाओं से संबंधित अभिलेख भी वहां नहीं मिले थे। कम्प्यूटर को भी वहां से हटा दिया गया था। मेसर्स मेडिसिना हेल्थ केयर, मेसर्स मोसाइको एजेंसीज भी अग्रवाल ब्रदर्स के साथ कारोबार में शामिल मिली थीं।
मोसाइको एजेंसीज में पहले भी कोडीन युक्त कफ सीरप खरीदने की सूचना मिली थी। यहां भी मंगलवार को हुए सत्यापन में कई अनियमितताएं मिली थी। चारों दवा फर्मों पर एनडीपीएस एक्ट में एफआइआर कराई गई है।
इसके अलावा मेसर्स बालाजी मेडिकल्स, मेसर्स मां दुर्गा मेडिकोज, मेसर्स एएस हेल्थकेयर और मेसर्स आरएस हेल्थ केयर पूर्व में कराई गई एफआइआर में एनडीपीएस एक्ट की धाराएं जोड़ने का निर्देश दिया गया है।
