    कानपुर में अवैध ढंग से बेची कोडीन युक्त सीरप की 2.20 लाख शीशी व नशीली दवा, मुकदमा दर्ज

    By Mahendra Pandey Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 03:08 PM (IST)

    कानपुर में औषधि विभाग ने नशीली दवाओं के अवैध कारोबार पर कार्रवाई करते हुए मां दुर्गा मेडिकोज पर मुकदमा दर्ज किया। आरोप है कि दुकान ने लखनऊ की एक कंपनी से 2.20 लाख कोडीन युक्त सीरप की शीशियां खरीदीं और अवैध रूप से बेच दीं। दुकान मालिक फरार है और मामले की जांच जारी है।

    जागरण संवाददाता, कानपुर। अवैध ढंग से संचालित नशीली दवा के कारोबार पर औषधि विभाग की कार्रवाई और तेज हुई है। शनिवार को महाराजपुर के मां दुर्गा मेडिकोज में कोडीन युक्त सीरप फेंसीपिक-टी की बिक्री पर मुकदमा दर्ज किया गया।

    मुख्यालय में शिकायत के बाद औषधि विभाग की टीम ने जांच की तो पता चला कि उसने लखनऊ की आरपिक फार्मास्यूटिकल्स कंपनी से 2.20 लाख सीरप की शीशियां खरीदकर बेच डाली। टीम के मौके पर पहुंचने से पहले ही आरोपित संचालक दुकान में ताला डालकर फरार हो गया।

    औषधि निरीक्षक रेखा सचान ने आरोपित मेडिकल स्टोर संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। महाराजपुर में हुई कार्रवाई के तार बिरहाना रोड की नील वाली गली में पकड़ी गई नकली दवा के कारोबारी से जुड़े हैं। देवनगर में प्रोपराइटर मेसर्स बालाजी मेडिकल स्टोर के खिलाफ भी अवैध रूप से नशे में प्रयोग होने वाली दवा के मामले में मुकदमा दर्ज करने का पत्र औषधि विभाग की ओर से रायपुरवा कोतवाली में दिया गया है।

    औषधि निरीक्षक रेखा सचान ने बताया कि 15 अक्टूबर को मुख्यालय से सूचना मिली कि महाराजपुर स्थित मेसर्स मां दुर्गा मेडिकोज द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर कानपुर रोड, लखनऊ स्थित मेसर्स आरपिक फार्मा प्राइवेट लिमिटेड के यहां से बड़ी मात्रा में कोडीन युक्त औषधि खरीद कर बेची गई है।

    औषधि निरीक्षक औरैया ज्योत्सना आनंद व औषधि निरीक्षक कानपुर नगर ओमपाल सिंह जांच करने मेडिकल स्टोर पहुंचे तो वह बंद मिला। दुकान मालिक हाथीपुर निवासी अवधेश श्रीवास्तव से पता चला कि मेडिकल स्टोर कई दिन से बंद है। जांच में मेसर्स मां दुर्गा मेडिकोज का लाइसेंस फीलखाना निवासी रोहन पचौरी के नाम जारी होने की बात पता चली।

    जांच टीम ने रोहन को कई बार बुलाया, लेकिन वह एक बार भी नहीं आया। पता चला कि आरोपित रोहन ने मेसर्स मां दुर्गा मेडिकोज के माध्यम से आरपिक फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड से दो लाख 20 हजार 586 शीशी कोडीन युक्त औषधि फेंसीपिक-टी सीरप खरीद कर अवैध रूप से बेची।

    आरोपित ने औषधि विभाग के कार्यालय में दुकान बंद करने की भी सूचना नहीं दी। महाराजपुर थाना प्रभारी संजय पांडेय ने बताया कि मुकदमा दर्ज किया गया है, जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। देवनगर में बालाजी मेडिकल स्टोर पर छापेमारी कर नशे में प्रयोग होने वाली दवा के विक्रय की सूचना मिली थी।

    वहां पर स्टोर सील कर कार्रवाई की गई थी। मौके पर 2,100 कोडीनयुक्त सीरप की बोतल व 10 हजार 800 नशे में प्रयोग होने वाली गोलियां पाई गईं। इसके खिलाफ फर्जी लाइसेंस की आड़ में नशे का कारोबार करने के लिए मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है।