लखनऊ में खिलौने की बंदूक दिखाकर लाखों की लूट, सराफा कारोबारी से चेन-अंगूठी और कैश छीना

जागरण संवाददाता, लखनऊ। काकोरी में मोहान रोड स्थित घुरघुरी तालाब के पास शनिवार देर रात बाइक सवार 3 बदमाशों ने सराफा कारोबारी को लूट लिया। बदमाशों ने खिलौने वाली पिस्टल से हवाई फायरिंग कर दहशत फैलाई और गन प्वाइंट पर सोने की चेन, चार अंगूठियां, मोबाइल व नकदी लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ठेके के सीसी कैमरे में मास्क लगाए एक बदमाश कैद हुआ है।

ईंटगांव निवासी अंकुर सोनी की मोहान रोड पर घुरघुरी तालाब के पास अंकुर ज्वैलर्स नाम से आभूषण की दुकान है। उन्होंने बताया कि शनिवार रात करीब सवा नौ बजे दुकान बंद कर वह अपने साथी राजेश लोधी के साथ कार (यूपी 32 एनएक्स 5155) से निकले। सकरा मोड़ के पास उन्होंने ठेके से शराब ली और राजेश ने बगल की दुकान से निरमा के पैकेट व नमकीन खरीदी। आगे एक सुनसान गली में कार खड़ी कर दोनों शराब पी रहे थे।