बाप रे बाप! दिल्ली से आजमगढ़ जा रही कैफियात एक्सप्रेस में ये क्या कर दिया? यात्रियों ने खूब काटा हंगामा

जागरण संवाददाता, लखनऊ। दिल्ली से आजमगढ़ जा रही कैफियात एक्सप्रेस में यात्रियों को रसोईयान के कर्मचारियों ने घटिया खाना परोसा। यात्रियों ने जब इसकी शिकायत की तो रसोईयान के कर्मचारियों ने उनसे अभद्रता की। इस मामले की शिकायत यात्रियों ने रेलवे में दर्ज करायी है। ट्रेन नंबर 12226 कैफियात एक्सप्रेस शनिवार को दिल्ली से आजमगढ़ के लिए रवाना हुई थी। एसी थर्ड बोगी बी-1 के यात्रियों ने रसोईयान के कर्मचारियों से खाना बुक कराया था। यात्रियों को खाना देने के बाद रसोईयान कर्मचारी उसकी कीमत लेकर वहां से चले गए।

देर रात यात्रियों ने जब खाना खाया तो दाल से अजीब सी महक आ रही थी, जिससे लग रहा था कि दाल खराब हो गई है। यात्रियों ने टीटीई को घटिया खाना दिए जाने की शिकायत की। शिकायत के बाद भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो यात्रियों ने ट्रेन के ऐशबाग पहुंचने पर नाराजगी जतायी।

वह सीधे रसोईयान पहुंच गए। यहां यात्रियों और रसोईयान कर्मचारियों के बीच नोंकझोंक हो गई। यात्रियों से कर्मचारियों ने अभद्रता भी की। इस पर यात्री मो. शकील सलमानी ने रेलवे से घटिया खाना देने और शिकायत करने पर रसोई यान के कर्मचारियों के अभद्रता करने की शिकायत इंटरनेट मीडिया एक्स के माध्यम से दर्ज कराई है। रेलवे ने जांच के आदेश दिए हैं।