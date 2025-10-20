Language
    नौकरी लगवाने के लिए पहले ली परीक्षा, प्रवेश पत्र पर थी पीएम की फोटो; फिर जो हुआ उसकी नहीं थी उम्मीद

    Updated: Mon, 20 Oct 2025 06:47 PM (IST)
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 06:47 PM (IST)

    सुलतानपुर के शुभम गौतम को शिपिंग कंपनी में नौकरी दिलाने के नाम पर जालसाजों ने 1.55 लाख रुपये की ठगी की। आरोपियों ने फर्जी प्रवेश पत्र और परीक्षा के नाम पर पैसे लिए। ट्रेनिंग के दौरान ठगी का पता चलने पर शुभम ने शिकायत दर्ज कराई। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। जालसाजों ने शिपिंग कंपनी में नौकरी लगवाने का झांसा देकर सुलतानपुर के सराय अंचल पखरौली निवासी शुभम गौतम से 1.55 लाख रुपये की ठगी कर ली। पुलिस को दी शिकायत में शुभम ने बताया कि नौकरी के लिए उन्होंने कई जगह आवेदन किया था। दिसंबर 2023 में उनके पास शिल्पा और पूजा नाम की दो महिलाओं का फोन आया।

    दोनों ने खुद को नार्थ इंडिया मरीन एकेडमी एंड मैनेजमेंट सर्विसेज हरियाणा की कर्मचारी बताकर नौकरी लगवाने का झांसा दिया। दस्तावेज और अन्य चीजें जमा करवाने के बाद जालसाजों की तरफ से लिंक भेजा गया जिसमें फर्जी प्रवेश पत्र भेजा था। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो भी लगी थी।

    चार फरवरी 2024 को आरएएस एकेडमी इंटर कालेज सुनहरा रोड नारायणपुरी आलमबाग में परीक्षा ली गई। इसके बाद परीक्षा में चयनित होने का झांसा दिया।

    मेडिकल परीक्षण, ट्रेनिंग समेत अन्य खर्च बताते हुए महाराष्ट्र निवासी सुमित, दिल्ली निवासी राहुल कुमार, राजस्थान के अजमेर निवासी दिनेश जाट, हरियाणा के झज्जर निवासी शिल्पा, चिनहट की मटियारी स्थित एकेडमी स्वामीनाथ ईशान यादव निवासी पूजा, आकांक्षा, उमेन्द्र सिंह, शेखावत, हरिओम शर्मा, प्रांजल शर्मा, किशन पटेल, किसन मौर्या आदि ने कई बार में 1.55 लाख रुपये ले लिए। ट्रेनिंग के दौरान युवक को ठगी का एहसास हुआ तो उसने रकम वापस मांगी।

    आरोपितों ने रकम वापस नहीं की और मारपीट कर धमकी भी दी। इस पर पीड़ित ने चिनहट पुलिस से शिकायत की। सुनवाई न होने पर कोर्ट में गुहार लगाई। कोर्ट के आदेश पर सभी आरोपितों के खिलाफ चिनहट थाने में मारपीट, धमकी और धोखाधड़ी की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। इंस्पेक्टर ने बताया कि मामले की छानबीन की जा रही है।