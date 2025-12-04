यूपी के युवाओं को रोजगार देने के लिए लगेगा रोजगार मेला, 29 कंपनियां देंगी अवसर

जागरण संवाददाता, लखनऊ। आइटीआइ पास युवाओं को नौकरी देने के लिए छह दिसंबर काे अलीगंज के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में रोजगार मेला लगेगा। 29 कंपनियां 1500 युवाओं को नौकरी का अवसर प्रदान करेंगी। यहीं नही 512 युवाओं को अप्रेंटिस का मौका दिया जाएगा।

प्रधानाचार्य राजकुमार यादव ने बताया कि 1500 से अधिक रिक्त पदों के लिए अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। पीएम इंटर्नशिप योजना के तहत 512 प्रशिक्षार्थियों का भी चयन होगा। आटोमोबाइल, इलेक्ट्रानिक्स, विनिर्माण, बीमा, तकनीकी सेवाएं, मार्केटिंग, टेलीकाम, ई-कामर्स और सुरक्षा सेवाओं के क्षेत्रों में युवाओं काे नौकरी का अवसर दिया जाएगा। प्लेसमेंट प्रभारी एमए खान ने बताया कि डिप्लोमा, बीटेक, इंटर व स्नातक पास युवा मेले में भाग ले सकते हैं। सुबह 10 बजे से मेला लगेगा।