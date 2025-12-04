यूपी के युवाओं को रोजगार देने के लिए लगेगा रोजगार मेला, 29 कंपनियां देंगी अवसर
लखनऊ के अलीगंज स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में 6 दिसंबर को रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। इस मेले में 29 कंपनियां 1500 युवाओं को नौकरी और ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, लखनऊ। आइटीआइ पास युवाओं को नौकरी देने के लिए छह दिसंबर काे अलीगंज के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में रोजगार मेला लगेगा। 29 कंपनियां 1500 युवाओं को नौकरी का अवसर प्रदान करेंगी। यहीं नही 512 युवाओं को अप्रेंटिस का मौका दिया जाएगा।
प्रधानाचार्य राजकुमार यादव ने बताया कि 1500 से अधिक रिक्त पदों के लिए अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। पीएम इंटर्नशिप योजना के तहत 512 प्रशिक्षार्थियों का भी चयन होगा। आटोमोबाइल, इलेक्ट्रानिक्स, विनिर्माण, बीमा, तकनीकी सेवाएं, मार्केटिंग, टेलीकाम, ई-कामर्स और सुरक्षा सेवाओं के क्षेत्रों में युवाओं काे नौकरी का अवसर दिया जाएगा। प्लेसमेंट प्रभारी एमए खान ने बताया कि डिप्लोमा, बीटेक, इंटर व स्नातक पास युवा मेले में भाग ले सकते हैं। सुबह 10 बजे से मेला लगेगा।
11 महीने, 47 मेले और 6,273 को मिली नौकरी
युवाओं को रोजगार का अवसर दिलाने वाले सेवायोजन विभाग ने जनवरी तक अब तक 6,273 युवाओं को नौकरी का अवसर उपलब्ध कराए और 10 हजार से अधिक युवाओं को काउंसिलिंग के माध्यम से रोजगार की जानकारी उपलब्ध कराई। सहायक निदेशक सेवायोजन सूर्यकांत कुमार ने बताया कि लालबाग स्थित सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत युवाओं को नौकरी के अवसर दिए जाते हैं। सेवायोजन विभाग की बेवसाइट rojgaarsangam.up.nic.in पर बेरोजगार पंजीयन और नौकरी के लिए सीधे आवेदन कर सकते हैंं।
