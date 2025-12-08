तीन महीने की ट्रेनिंग फिर मिला जॉइनिंग लेटर, कंपनी मालिक से हुई पैसों की बात… सुनकर हैरान रह गया नौकरी का कैंडिडेट

जागरण संवाददाता, लखनऊ। हरियाणाा की शिपिंग कंपनी में नौकरी दिलाने के नाम पर जालसाजों ने एक युवक को फंसाया। टेस्ट व इंटरव्यू में पास बताकर फर्जी मेडिकल से तीन माह की ट्रेनिंग कराई। फिर जाली नियुक्ति पत्र देकर कई मदों के नाम पर करीब डेढ़ लाख रुपये ऐंठ लिए। चिनहट पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। इंस्पेक्टर दिनेश चंद्र मिश्र ने बताया कि आरोपित की तलाश में टीम लगी है।

सुलतानपुर स्थित दोस्तपुर निवासी अखिलेश सिंह ने बताया कि वह शिपिंग मर्चेंट कंपनी में नौकरी की तलाश कर रहा था। कई शिपिंग कंपनी में अपना बायोडाटा अपलोड किया था। दिसंबर 2023 में उनके पास हरियाणा स्थित नार्थ इंडिया मरीन एकेडमी एंड मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिडेट से शिल्पा व पूजा ने संपर्क किया।

बताया कि आपको बायोडाटा शार्ट लिस्ट किया गया है। लिंक भेजकर पीड़ित का एडमिट कार्ड डाउनलोड कराया। एडमिड कार्ड पर सीफेपर्स इंटरेंस एलिजिब्लिटी टेस्ट 2023-2024, एप्रूव्ड बाई मिनिस्ट्रल कारपोरेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लिखा था और प्रधानमंत्री की फोटो भी लगी थी। लेटर में प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप भी लिखा था।

पीड़ित ने चार फरवरी 2024 में परीक्षा दी, जिसके बाद जालसाजों ने परीक्षा पास होने की बात कहते हुए जल्द ही नियुक्ति पत्र मिलने की बात कही। पत्र मिलने के बाद पीड़ित से मेडिकल चेकअप के नाम पर 2250 रुपये फीस चिनहट के मटियारी स्थित कार्यालय बुलाकर ली गई।

उसके बाद रोशन मरीन मेडिकल सेंटर में मेडिकल कराकर सर्टिफिकेट दे दिया गया। इसके बाद हरियाणा स्थित कंपनी के आफिस बुलाया गया। वहां मालिकों सुमित और राहुल ने तीन महीने की ट्रेनिंग की बात कही। प्रतिमाह ट्रेनिंग के दौरान 15 से 18 हजार रुपये दिए जाएंगे। ट्रेनिंग के बाद शिप पर जाने पर वेतन 600 अमेरिकी डॉलर मिलेगा।