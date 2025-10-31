जागरण संवाददाता, लखनऊ। उद्यमी को बिजली का कनेक्शन समय से न मिलने के कारण एसडीओ सर्वेश कुमार व अवर अभियंता अनिल कुमार को निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई 29 अक्टूबर को मुख्य अभियंता नरेश कुमार एवं अधिशासी अभियंता मनोज गुप्ता द्वारा मौके पर मुआयना करने और रिपोर्ट के आधार पर मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की प्रबंध निदेशक रिया केजरीवाल ने की है।

बाराबंकी के फतेहपुर खंड तहत कुर्सी क्षेत्र में एक उद्यमी को औद्योगिक इकाई का बिजली कनेक्शन देने में आनाकानी की जा रही थी। निलंबित अभियंताओं को बरेली द्वितीय जोन में संबद्ध कर दिया गया है। जेई एवं एसडीओ पर आरोप है कि औद्योगिक इकाई की ओवर हेड बिजली लाइन बनवाने में सहयोग नहीं किया गया।

अभियंताओं के मुताबिक कुर्सी रोड औद्योगिक क्षेत्र की इकाई के लिए मेसर्स आर्चियन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने 3000 केवीए का बिजली कनेक्शन लेने के लिए 27 फरवरी 2025 को आवेदन किया था। अभियंताओं ने कनेक्शन की जांच, रिपोर्ट व एस्टीमेट का काम तो समय से किया। वहीं कंपनी ने सुपरवीजन, मीटरिंग, सिक्योरिटी के रूप में 17 मार्च को 1.21 करोड़ रुपये जमा भी कर दिए।