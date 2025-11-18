यूपी में जूनोटिक रोगों की रोकथाम को साथ काम करेंगे जपाइगो और पशुपालन विभाग, पशुधन मंत्री की मौजूदगी में हुआ एमओयू

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। जूनोटिक रोगों, सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरों की रोकथाम और प्रतिक्रिया तंत्र को मजबूत करने के लिए पशुपालन विभाग अब जांस हापकिंस प्रोग्राम फार इंटरनेशनल एजुकेशन इन गायनोकोलाजी एंड आब्सटेट्रिक्स (जपाइगो) के साथ मिलकर काम करेगा।

जपाइगो, जांस हापकिंस विश्वविद्यालय से संबद्ध एक अंतरराष्ट्रीय गैर-लाभकारी स्वास्थ्य संगठन है। सोमवार को पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह की मौजूदगी में पशुपालन विभाग और जपाइगो के मध्य लखनऊ में समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया किया गया।

एमओयू पर पशुपालन विभाग के निदेशक रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र डा. नेमपाल सिंह और जपाइगो के कंट्री डायरेक्टर डा. अमित शाह द्वारा हस्ताक्षर किए गए।

विधानभवन स्थित कार्यालय में आयेाजित कार्यक्रम में पशुधन मंत्री ने कहा कि यह एमओयू प्रदेश में जूनोटिक रोगों व सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरों की रोकथाम, पता लगाने और प्रतिक्रिया के लिए एक समन्वित ‘वन हेल्थ’ दृष्टिकोण को आगे की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।