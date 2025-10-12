'स्वतंत्रता संग्राम के नायक...', ब्रजेश पाठक बोले- जय प्रकाश नारायण ने देश की आजादी में निभाई बड़ी भूमिका

जागरण संवाददाता, लखनऊ। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर शनिवार को राय उमानाथ बली प्रेक्षागृह में आयोजित समारोह में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि 50 वर्ष पहले आपातकाल की घोषणा की गई। कांग्रेस ने आपातकाल इसलिए लगाया गया, क्योंकि लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में शासन के खिलाफ जनता ने विद्रोह कर दिया था। उन्होंने देश की आजादी में बड़ी भूमिका निभाई और कई बार जेल भी गए, लेकिन वह हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े रहे।