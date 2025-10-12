Language
    'स्वतंत्रता संग्राम के नायक...', ब्रजेश पाठक बोले- जय प्रकाश नारायण ने देश की आजादी में निभाई बड़ी भूमिका

    By Jitendra Kumar Upadhyay Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 07:39 AM (IST)

    लखनऊ में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि जयप्रकाश नारायण ने देश की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने आपातकाल के दौरान कांग्रेस के विरुद्ध जनता के विद्रोह का नेतृत्व किया था। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि भारत प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार मुक्त महाशक्ति बन रहा है। कार्यक्रम में कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर शनिवार को राय उमानाथ बली प्रेक्षागृह में आयोजित समारोह में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि 50 वर्ष पहले आपातकाल की घोषणा की गई। कांग्रेस ने आपातकाल इसलिए लगाया गया, क्योंकि लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में शासन के खिलाफ जनता ने विद्रोह कर दिया था। उन्होंने देश की आजादी में बड़ी भूमिका निभाई और कई बार जेल भी गए, लेकिन वह हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े रहे।

    जेपी वाहिनी के अध्यक्ष केसी जैन के संयोजन में आयोजित समारोह में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश भ्रष्टाचार मुक्त महाशक्ति बनकर उभर रहा है।

    आयोजन में एससी एसटी आयोग के अध्यक्ष बैजनाथ रावत,लोक भारती के बृजेंद्र पाल सिंह, एमएलसी पवन सिंह, अवनीश सिंह, एमएलसी, रामचंद्र प्रधान, प्रवक्ता भाजपा हरीश श्रीवास्तव, बाल आयोग की पूर्व सदस्य अनीता अग्रवाल, अशोक पांडेय समेत कई भाजपा नेता शामिल हुए।