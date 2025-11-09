Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जैनाबाद में अवैध रूप से चल रही ग्लास फैक्ट्री में लगी आग, धमाकों से दहला इलाका

    By Santosh Tiwari Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 10:13 PM (IST)

    जैनाबाद में एक अवैध ग्लास फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसके बाद कई धमाके हुए। धमाकों से इलाका दहल गया और लोग दहशत में आ गए। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का काम शुरू किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रतीकात्मक फोटो।

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। अयोध्या रोड स्थित जैनाबाद में बिना दमकल अनापत्ति प्रमाण पत्र के चल रही ग्लास फैक्टरी में रविवार दोपहर अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। मैनेजर की सूचना पर पहुंची दमकल की तीन गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। जांच में सामने आया है कि फैक्टरी में आग से निपटने के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे और न ही संचालक के पास दमकल का अनापत्ति प्रमाण पत्र था।

    जैनाबाद इलाके में मालिक आनंद शाव की जेनिसिस विंडोर लिमिटेड नाम से ग्लास फैक्टरी है। रविवार को छुट्टी के चलते फैक्टरी में संचालन बंद था सिर्फ सुरक्षागार्ड ड्यूटी पर थे। दोपहर करीब एक बजे फैक्टरी के अंदर से अचानक धुआं उठा नजर आया। इस पर सुरक्षा गार्ड ने शोर मचाया। शोरगुल सुनकर आसपास के लोग भी मौके पर आ गए और उन्होंने जानकारी मैनेजर देशरथ और दमकल को दी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मौके पर पहुंची दमकल की तीन गाड़ियों ने आग बुझाने के प्रयास शुरू किए। इसके बाद टाटा टेल्को कंपनी की विशेष फायर टीम को भी बुलाया गया। इसके बाद टीम ने आग बुझानी शुरू की। लगभग डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद टीम ने आग पर काबू पाया। फायर स्टेशन अफसर गोमती नगर सुशील यादव ने बताया कि मौके पर आग से निपटने के इंतजाम पर्याप्त नहीं थे। दमकल अनापत्ति प्रमाण पत्र भी नहीं था। संचालक को नोटिस जारी किया जाएगा।

    छुट्टी होने की वजह से टली बड़ी घटना

    स्थानीय लोगों ने बताया कि आग के दौरान फैक्टरी में कई धमाके हुए थे। इस वजह से लोगों में दहशत फैल गई। गनीमत रही की छुट्टी होने की वजह से फैक्टरी में मजदूर और अन्य स्टाफ नहीं था वरना घटना और बड़ी हो जाती। प्रारंभिक जांच के मुताबिक, फैक्टरी के अंदर बेतरतीब तार फैले हुए थे ऐसे में शार्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है।