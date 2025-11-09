जैनाबाद में अवैध रूप से चल रही ग्लास फैक्ट्री में लगी आग, धमाकों से दहला इलाका

जागरण संवाददाता, लखनऊ। अयोध्या रोड स्थित जैनाबाद में बिना दमकल अनापत्ति प्रमाण पत्र के चल रही ग्लास फैक्टरी में रविवार दोपहर अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। मैनेजर की सूचना पर पहुंची दमकल की तीन गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। जांच में सामने आया है कि फैक्टरी में आग से निपटने के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे और न ही संचालक के पास दमकल का अनापत्ति प्रमाण पत्र था।



जैनाबाद इलाके में मालिक आनंद शाव की जेनिसिस विंडोर लिमिटेड नाम से ग्लास फैक्टरी है। रविवार को छुट्टी के चलते फैक्टरी में संचालन बंद था सिर्फ सुरक्षागार्ड ड्यूटी पर थे। दोपहर करीब एक बजे फैक्टरी के अंदर से अचानक धुआं उठा नजर आया। इस पर सुरक्षा गार्ड ने शोर मचाया। शोरगुल सुनकर आसपास के लोग भी मौके पर आ गए और उन्होंने जानकारी मैनेजर देशरथ और दमकल को दी।

मौके पर पहुंची दमकल की तीन गाड़ियों ने आग बुझाने के प्रयास शुरू किए। इसके बाद टाटा टेल्को कंपनी की विशेष फायर टीम को भी बुलाया गया। इसके बाद टीम ने आग बुझानी शुरू की। लगभग डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद टीम ने आग पर काबू पाया। फायर स्टेशन अफसर गोमती नगर सुशील यादव ने बताया कि मौके पर आग से निपटने के इंतजाम पर्याप्त नहीं थे। दमकल अनापत्ति प्रमाण पत्र भी नहीं था। संचालक को नोटिस जारी किया जाएगा।