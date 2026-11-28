जागरण संवाददाता, लखनऊ। जागरण संवादी कार्यक्रम में साहित्य, कला और विचारों के साथ स्थानीय प्रतिभाओं के हुनर को भी एक बड़ा मंच मिला। यहां किसी ने अपनी चित्रकारी से लोगों का दिल जीता तो किसी के हाथों से बने खूबसूरत उत्पादों ने दर्शकों को आकर्षित किया। वहीं, ओपन माइक पर स्थानीय गीतकारों ने अपनी मधुर आवाज से समां बांधा।

ओपन माइक भी प्रतिभाओं के लिए खास आकर्षण रहा। यहां स्थानीय गीतकारों और संगीत प्रेमियों ने अपनी आवाज का जादू बिखेरा। किसी ने सुरीले गीतों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया तो किसी ने अपनी प्रस्तुति से तालियां बटोरीं। दर्शक भी इन प्रस्तुतियों का आनंद लेते नजर आए।

इस तरह संवादी में बड़े मंच की चर्चाओं के साथ छोटे-छोटे हुनर को भी अपनी चमक बिखेरने का मौका मिला। विभिन्न थीम पर बने सेल्फी प्वांइट दर्शकों लिए खास आकर्षण रहा। हर तरफ युवा सेल्फी लेते और पलों को अपने कैमरे में कैद करते नजर आए। चेहरों की चमक और खिलखिलाहट बता रही थी कि संवादी युवाओं के लिए बहुत खास रहा।

300 से अधिक चेहरों को तस्वीरों में उतारा चित्रकार कार्तिक शर्मा ने दो दिनों में 300 से अधिक लोगों के चित्र बनाए। उनकी कला देखने के लिए दर्शकों की भीड़ जुटती रही। लोगों ने चित्रकारी के वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा किए। इस तरह संवादी में उनकी कला को खूब सराहना मिली और उन्हें नए दर्शकों तक पहुंचने का अवसर भी मिला।