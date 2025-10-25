बरेली में जाट रेजिमेंटल यूएचक्यू की भर्ती रैली 8 दिसंबर से, हरियाणा और राजस्थान की ये है डेट

जागरण संवाददाता, लखनऊ। यूनिट हेडक्वार्टर कोटा (यूएचक्यू) के तहत बरेली स्थित जाट रेजिमेंटल सेंटर में विभिन्न पदों के लिए भर्ती रैली आठ दिसंबर से होगी। अग्निवीर सामान्य ड्यूटी, अग्निवीर ट्रेड्समैन, संगीतकार (यंत्र वादक), सेंटर में ट्रायल देने वाले अग्निवीर खिलाड़ी और अग्निवीर लिपिक पदों के लिए यह रैली बरेली के जाट रेजिमेंटल सेंटर में आठ से 16 दिसंबर तक आयोजित होगी।

रैली में वीर नारियों के पुत्रों, जाट रेजीमेंट के भूतपूर्व एवं सेवारत सैनिकों, युद्ध के दौरान घायल सैनिकों के पुत्रों व सगे भाई हिस्सा लेंगे। इसके अलावा रैली में अन्य रेजीमेंट के भूतपूर्व एवं सेवारत सैनिकों, युद्ध के दौरान घायल सैनिकों के भाई, पुत्र व कानूनी रूप से गोद लिये हुए बच्चों सहित खिलाड़ी प्रतिभाग कर सकेंगे।

अभ्यर्थियों को प्रारंभिक जांच के लिए सभी वांछित दस्तावेजों के साथ उनकी रैली के दिन सुबह चार बजे जाट रेजिमेंटल सेंटर के जाट गेट पर पहुंचना होगा। सुबह सात बजे के बाद आने वाले अभ्यर्थियों को भर्ती में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आठ दिसंबर को अग्निवीर स्पोर्ट्स और सामान्य ड्यूटी पद के लिए उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा को छोड़कर देश के अन्य राज्यों के खेल परीक्षण में चयनित खिलाड़ी हिस्सा ले सकेंगे।

नौ दिसंबर को अग्निवीर सामान्य ड्यूटी के लिए हरियाणा के अंबाला, भिवानी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, गुरुग्राम, हिसार, रेवाड़ी, नूंह (मेवात), चरखी दादरी, झज्जर, जींद, कैथल, करनाल, कुरूक्षे़त्र, महेंद्रगढ, पलवल, पंचकुला, पानीपत, रोहतक, सिरसा, सोनीपत और यमुनानगर के अभ्यर्थी हिस्सा लेंगे। इन तिथियों में होगी यूपी के अभ्यर्थियों की रैली 11 दिसंबर : अग्निवीर सामान्य ड्यूटी पद के लिए आगरा, अलीगढ, प्रयागराज, अंबेडकर नगर, अमेठी, अमरोहा (जेपी नगर), औरैया, आजमगढ़, गोंडा, गोरखपुर, हमीरपुर, हरदोई, हाथरस, जौनपुर, झांसी, कनौज, कानपुर नगर, कांशीराम नगर (कासगंज), कौशाम्बी, लखीमपुर खीरी, कुशीनगर (पडरौना), ललितपुर, लखनऊ, महराजगंज, महोबा, मैनपुरी, मऊ, मेरठ, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, एटा, इटावा, अयोध्या ,चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, एटा, इटावा, फर्रूखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर के अभ्यर्थी हिस्सा लेंगे।

12 दिसंबर : अग्निवीर सामान्य ड्यूटी पद के लिए बागपत, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, बदायूं, भदोही, बुलंदशहर, मीरजापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फर नगर, जालौन, हापुड़ , पीलीभीत, प्रतापगढ़, रामपुर, रायबरेली, सहारनपुर, संत कबीर नगर, शाहजहांपुर, गाजियाबाद, गाजीपुर, मथुरा, शामली, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सोनभद्र, सुलतानपुर, उन्नाव, वाराणसी, कानपुर देहात, बिजनौर और संभल के अभ्यर्थी शामिल होंगे।