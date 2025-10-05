Language
    ITI Students: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आईटीआई छात्रा लखनऊ की प्रीति कांडू और साक्षी चौरसिया को किया सम्मानित

    By Jitendra Kumar Upadhyay Edited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 12:36 PM (IST)

    ITI All India Convocation लखनऊ की छात्रा प्रीति कांडू ने इंजीनियरिंग ट्रेड की परीक्षा में ऑल इंडिया टॉप किया है जबकि साक्षी चौरसिया ने शिल्प प्रशिक्षक प्रशिक्षण योजना (CITS) परीक्षा में ऑल इंडिया टॉप-15 में स्थान हासिल किया। दोनों छात्राओं ने सम्मान प्राप्त करने के बाद कहा कि प्रधानमंत्री के हाथों सम्मान मिलना किसी सपने के पूरे होने जैसा है।

    प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आईटीआई छात्रा लखनऊ की प्रीति कांडू को किया सम्मानित

    जागरण संवाददाता, लखनऊ: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कौशल दीक्षांत समारोह में आईटीआई लखनऊ की छात्राओं प्रीति कांडू और साक्षी चौरसिया को सम्मानित किया। आईटीआई की देश भर की छात्राओं के बीच प्रीति और साक्षी ने राजधानी का मान बढ़ाया है।

    प्रादेशिक स्टाफ एवं शोध प्रशिक्षण केंद्र, अलीगंज लखनऊ की छात्रा प्रीति कांडू ने इंजीनियरिंग ट्रेड की परीक्षा में ऑल इंडिया टॉप किया है, जबकि साक्षी चौरसिया ने शिल्प प्रशिक्षक प्रशिक्षण योजना (CITS) परीक्षा में ऑल इंडिया टॉप-15 में स्थान हासिल किया। दोनों छात्राओं ने सम्मान प्राप्त करने के बाद कहा कि प्रधानमंत्री के हाथों सम्मान मिलना किसी सपने के पूरे होने जैसा है। इस उपलब्धि से उन्हें भविष्य में और बेहतर कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने अपने शिक्षकों, संस्थान और अभिभावकों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों से राष्ट्र निर्माण में कौशल के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि देश के विकास में युवा शक्ति का कौशल सबसे बड़ी पूंजी है।

    75 युवाओं को प्रमाण पत्र और प्रतीक चिह्न

    अलीगंज के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में शनिवार को आयोजित दीक्षा समारोह में आइटीआइ पास 75 युवाओं को प्रमाण पत्र और प्रतीक चिह्न दिए गए तो उनके चेहरे खिल उठे। इलेक्ट्रिक पावर डिस्ट्रीब्यूसन ट्रेड में आल इंडिया टापर आनंद यादव के अलावा सभी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। आनंद ने 1200 में 1108 नंबर हासिल किया है। अपनी ट्रेड में आनंद देश में सर्वाधिक नंबर पाने वाले विद्यार्थी हैं। ड्राफ्ट मैन सिविल में दिव्यांश सिंह, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल में शिवा शर्मा, इलेक्ट्रीशियन में शिवानी मिश्रा, इलेक्ट्रानिक्स मैकेनिक में शिवांग वर्मा व फिटर में अंकित ने अपनी ट्रेड में पहला स्थाल हांसिल किया। दीक्षा समारोह में पहले तीन स्थान पाने वाले मेधावियों को प्रमाण पत्र दिए गए। संस्थान के अनुदेशक ओम कुमार तिवारी ने बताया कि कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के तहत नई दिल्ली के विज्ञान भवन में कौशल दीक्षांत समारोह को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संबोधित किया। यहां पहले लाइव प्रसारण भी किया गया।

    खुद को पहचानें मिलेगी सफलता

    आल इंडिया टापर आनंद यादव ने बताया कि अपनी ट्रेड में महारत हासिल करने के बाद अब इसी क्षेत्र में कार्य करेंगे। अपने जैसे युवाओं के अंदर तकनीक के विकास के लिए काम करूंगा। अपने जैसे युवाओं से कहना चाहूंगा कि आपके अंदर जो प्रतिभा है उसे तराशने में लगें, आपको मंजिल अवश्य मिलेगी। आइटीआइ विद्यार्थियों को हल्के में लेने वाले डिग्री धारकों से कहना चाहूंगा कि हुनर की कोई डिग्री नहीं होती। हुनर को तरजीह देने का कार्य कौशल विकास मंत्रालय ने किया है। युवाओं की प्रतिभा को निखारने का अवसर भी आइटीआइ में मिलता है। अनुदेशक व सहपाठियों के हौसले से मुझे यह स्थान मिला है।