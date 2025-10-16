ITI Instructors 2022 Result: आईटीआई इंस्ट्रक्टर भर्ती 2022 के प्रोविजनल 318 उम्मीदवारों में से 221 का परिणाम घोषित
ITI Instructors 2022 Result:उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने बीते वर्ष आईटीआई इंस्ट्रक्टर भर्ती 2022 की परीक्षा आयोजित की थी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 18 जनवरी 2022 को 2,504 पदों पर ITI अनुदेशकों की भर्ती निकाली थी।
राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन (UPSSSC) ने आईटीआई इंस्ट्रक्टर भर्ती 2022 की परीक्षा के 318 प्रोविजनल उम्मीदवारों में से 221 का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। अब इन 221 चयनित उम्मीदवारों को जल्द ही ज्वाइन कराया जाएगा। परिणाम जारी होने के बाद उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट से अपना रिजल्ट चेक व डाउनलोड कर सकते हैं।
प्रमुख सचिव कौशल विकास एवं उद्यमिता विभाग उत्तर प्रदेश, डॉ. हरि ओम ने एक्स हैंडल पर यह जानकारी शेयर करने के साथ ही सभी चयनित उम्मीदवारों को दीपावली की बधाई देने के साथ ही चयन पर शुभकामना भी दी है। डॉ. हरि ओम ने जानकारी दी है कि ITI इंस्ट्रक्टर्स 2022 परीक्षा के 318 प्रोविजनल उम्मीदवारों में से 221 का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया गया है और चयनित उम्मीदवारों की जॉइनिंग प्रक्रिया जल्द ही पूरी की जाएगी।
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने बीते वर्ष आईटीआई इंस्ट्रक्टर भर्ती 2022 की परीक्षा आयोजित की थी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 18 जनवरी 2022 को 2,504 पदों पर ITI अनुदेशकों की भर्ती निकाली थी।
2504 पदों के लिए भर्ती परीक्षा 2024 में हुई थी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 18 जनवरी 2022 को ITI अनुदेशकों के 2504 पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। यह भर्ती इससे पहले 2014 में आई थी।
आठ वर्ष के लंबे अंतराल के बाद अभ्यर्थियों को मौका मिला, लेकिन विज्ञापन जारी होने के छह महीने बाद 22 जून 2022 को अपरिहार्य कारणों का हवाला देकर परीक्षा स्थगित कर दी गई। इसके बाद फरवरी 2024 में मुख्य परीक्षा का आयोजन हुआ, हालांकि तकनीकी जरूरतों और नियमावली के चलते पदों की संख्या 2504 से घटाकर 2406 कर दी गई। परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों को उम्मीद थी कि जल्द रिजल्ट आएगा लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फरवरी 2024 में परीक्षा के बाद से अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी किया गया।
ITI Instructors 2022 परीक्षा रिजल्ट में ३१८ प्रोविज़नल अभ्यर्थियों में से २२१ का अंतिम परिणाम विभाग को आज प्राप्त हो गया है।शीघ्र ही उनकी जॉइनिंग प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी।सभी चयनित उम्मीदवारों को बधाई।शुभ दीवाली 🪔 👍🌸😊#ITI #Instructor #Provisional #Result #Diwali #drhariomias…— Dr Hari Om (@dr_hariom_ias) October 15, 2025
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।