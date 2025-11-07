लखनऊ में सड़क पार करते समय बाइक पर चढ़ी बस, आक्रोशित लोगों ने तोड़े बस के शीशे

संवाद सूत्र, इटौंजा। इटौंजा रेलवे स्टेशन के सामने शिवपुरी मोड़ के पास शुक्रवार की सुबह तेज रफ्तार बस ने सड़क पर बना डिवाइडर पार कर रहे एक युवक को टक्कर मार दी। इसके बाद बस बाइक पर चढ़ गई। घटना में युवक को चोटें आई हैं। मौके पर मौजूद लोगों ने घायल को अस्पताल पहुंचाया। घटना से आक्रोशित लोगों ने पथराव कर बस के शीशे तोड़ दिए। पुलिस ने किसी तरह लोगों को समझा-बुझाकर शांत कराया और बस कब्जे में ली है।



बनगांव निवासी छोटू बाइक से शिवपुरी की तरफ जा रहे थे। इसी बीच दूसरी तरफ से आ रही तेज रफ्तार बस ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से वह छिटककर सड़क पर गिर गए। बस बाइक पर चढ़ गई। आसपास के लोगों ने किसी तरह दौड़कर बस रुकवाई।