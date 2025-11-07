लखनऊ में सड़क पार करते समय बाइक पर चढ़ी बस, आक्रोशित लोगों ने तोड़े बस के शीशे
इटौंजा में एक तेज रफ्तार बस ने सड़क पार कर रहे युवक को टक्कर मार दी, जिससे वह घायल हो गया और उसकी बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। घटना से गुस्साए लोगों ने बस पर पथराव करके उसके शीशे तोड़ दिए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और बस को कब्जे में ले लिया। घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।
संवाद सूत्र, इटौंजा। इटौंजा रेलवे स्टेशन के सामने शिवपुरी मोड़ के पास शुक्रवार की सुबह तेज रफ्तार बस ने सड़क पर बना डिवाइडर पार कर रहे एक युवक को टक्कर मार दी। इसके बाद बस बाइक पर चढ़ गई। घटना में युवक को चोटें आई हैं। मौके पर मौजूद लोगों ने घायल को अस्पताल पहुंचाया। घटना से आक्रोशित लोगों ने पथराव कर बस के शीशे तोड़ दिए। पुलिस ने किसी तरह लोगों को समझा-बुझाकर शांत कराया और बस कब्जे में ली है।
बनगांव निवासी छोटू बाइक से शिवपुरी की तरफ जा रहे थे। इसी बीच दूसरी तरफ से आ रही तेज रफ्तार बस ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से वह छिटककर सड़क पर गिर गए। बस बाइक पर चढ़ गई। आसपास के लोगों ने किसी तरह दौड़कर बस रुकवाई।
अंदर करीब 35 यात्री सवार थे। वह लोग अन्य वाहनों से रवाना हो गए। उधर आक्रोशित लोगों ने बस के शीशे तोड़ दिए। किसी ने सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह स्थिति संभाली। इंस्पेक्टर मारकंडेय यादव ने बताया कि छोटू की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर बस कब्जे में ली गई है।
