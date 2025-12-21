ITAT की वाराणसी सर्किट बेंच जल्द होगी अपग्रेड, आयकर एक्ट 1961 में संशोधन कर बनाए जा रहे नए नियम
आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) की वाराणसी सर्किट बेंच को जल्द ही अपग्रेड किया जाएगा। इसके लिए आयकर अधिनियम 1961 में संशोधन करके नए नियम बनाए जा रहे है ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि वाराणसी उत्तर प्रदेश का बड़ा जिला है। यहां स्थापित आयकर अपीलीय अधिकरण की सर्किट बेंच को और अपग्रेड किए जाने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विभिन्न क्षेत्रों में रिफॉर्म कर रहे हैं।
आयकर एक्ट 1961 में संशोधन किया गया है, अब नियम बनाए जा रहे हैं। इसी प्रकार सीए (चार्टर्ड अकाउंटेंड) एक्ट में भी संशोधन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आयकर और सीए एक्स में संशोधन को लेकर सभी संबंधित लोगों को सुझाव देने चाहिए।
सुशांत गोल्फ सिटी में स्थित होटल डैमसन प्लम होटल में रविवार को आयकर अपीलीय अधिकरण, लखनऊ के रजत जयंती समारोह का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने कहा कि अधिकरण के अधिकारियों, संबंधित सीए व वकीलों को हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि बड़े आयकर दाताओं के मामलों की तरह ही सामान्य आयकर दाताओं की अपीलों का निस्तारण करना चाहिए।
उन्होंने राजस्थान की घटना का जिक्र किया कि राजस्थान में गंगा नगर के पास दूसरे राज्यों से कई निवेशकों ने औद्योगिक निवेश किए। सरकार की योजना के अनुसार उन्हें निवेश पर अनुदान दिया गया।
एक आयकर अधिकारी ने अनुदान को लाभ के श्रेणी में रखकर सभी निवेशकों को नोटिस भेज दिए। इस मामले को लेकर उन्हें स्वयं जयपुर तक चक्कर काटने पड़े, लेकिन एक महिला आयकर अधिकारी ने दो मिनट में सारा मामला हल कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ईज ऑफ डुइंग बिजनेस (कारोबार में सुगमता) को बढ़ावा दे रहे हैं।
कार्यक्रम में विधि कार्य विभाग, भारत सरकार के सचिव राजीव मणि, प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त लखनऊ (उत्तर प्रदेश पूर्व) अमल पुष्प तथा प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, कानपुर (उत्तर प्रदेश पश्चिम) अपर्णा करण ने भी अपने विचार व्यक्त किए।
उन्होंने बताया कि 25 वर्षों में लखनऊ पीठ द्वारा 16 हजार से अधिक आयकर अपीलों का निस्तारण किया गया है, जबकि वर्तमान में 1592 अपीलें लंबित हैं।
समारोह में आयकर अपीलीय अधिकरण के अध्यक्ष सीवी भडंग, अधिकरण के पूर्व सदस्य पीएन पराशर, मोहन सिंह, केशव प्रसाद, एसवी मेहरोत्रा, एके गरोडिया व टीएस कपूर सहित कई वकीलों व सीए को सम्मानित किया।
