    IT Raids in UP: मीट कारोबारी ने कई कर्मचारियों के नाम भी खोली थीं बोगस फर्म

    By Alok Mishra Edited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 04:52 PM (IST)

    IT Raids on Premises of Meat Trader in UP:  पिछले कुछ वर्षों में इन फर्मों के खातों से कब कितनी रकम नकद निकाली गई और उसका निवेश कहां किया गया। ऐसे कई बिंदुओं पर पड़ताल जारी है।

    आयकर विभाग की टीमों ने सोमवार सुबह संभल में इंडियन फ्रोजन फूड कंपनी पर छापेमारी की

    राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ : संभल में मीट कारोबार करने वाली कंपनी इंडियन फ्रोजन फूड के संचालकों ने अपने कई कर्मचारियों के नाम भी बोगस कंपनियां खोली थीं। आयकर की जांच में ऐसी एक दर्जन बोगस कंपनियां सामने आई हैं, जिनके माध्यम से कर चोरी की गई।

    आयकर की जांच में इन कंपनियों के खातों से बड़ी रकम नकद निकाली गई, जिसके खर्च का ब्योरा नहीं मिला। सूत्रों का कहना है कि बोगस कंपनियों के जरिए कमाई गई रकम से संभल में कई कीमती जमीनें व एक व्यवसायिक भवन भी खरीदा गया। आयकर इन संपत्तियों को लेकर भी अपनी छानबीन कर रहा है।

    आयकर विभाग की टीमों ने सोमवार सुबह इंडियन फ्रोजन फूड कंपनी के संभल, बरेली, मुरादाबाद, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद व दिल्ली समेत एक दर्जन से अधिक शहरों में स्थित 30 ठिकानों पर छापेमारी की थी। संभल समेत अन्य कई ठिकानों पर आयकर की छानबीन गुरुवार तक जारी रही। इस दौरान कई बोगस फर्मों, बैंक खातों व संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज कब्जे में लिए गए।

    कई कर्मचारियों से भी लंबी पूछताछ की गई। इनमें कुछ ऐसे कर्मचारी भी शामिल रहे, जिनके नाम पर बोगस फर्म बनाई गई और उसके माध्यम से मीट कारोबार किया गया। पिछले कुछ वर्षों में इन फर्मों के खातों से कब कितनी रकम नकद निकाली गई और उसका निवेश कहां किया गया। ऐसे कई बिंदुओं पर पड़ताल जारी है।

    आयकर विभाग को इंडियन फ्रोजन फूड कंपनी के संचालकों द्वारा बड़े पैमाने पर कर चोरी की शिकायतें मिली थीं। जिसके बाद छानबीन शुरू की गई थी। आयकर विभाग के अधिकारियों का कहना है कि मीट कारोबार से जुड़ी कई फर्म जांच के घेरे में हैं।