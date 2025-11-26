रियल एस्टेट कारोबारी के बहराइच-आगरा, मथुरा और बरेली के ठिकानों पर IT का छापा, संपत्तियों के दस्तावेज बरामद

जागरण टीम, लखनऊ/बहराइच। आयकर विभाग ने बहराइच में पिछले कुछ वर्षाें में अचानक करोड़ों रुपये की संपत्तियां जुटाने वाले रियल एस्टेट कारोबारी अब्दुल रहमान खान उर्फ मोईन खान के विरुद्ध जांच शुरू की है। आयकर की टीमों ने बुधवार को मोईन के बहराइच स्थित आवास समेत आगरा, मथुरा व बरेली स्थित 12 ठिकानों पर छापेमारी की है। इनमें उसके करीबियों के ठिकाने भी शामिल हैं।

सूत्रों का कहना है कि मोईन की रियल एस्टेट की बोगस कंपनियां भी सामने आई हैं, जिनके माध्यम से हवाला की रकम खपाने का भी संदेह है। नेपाल सीमा से सटे जिलों में अवैध गतिविधियों में भी उसकी संलिप्तता को लेकर का भी संदेह है। छापेमारी में संपत्तियां के कई दस्तावेज व नकदी बरामद की गई है। आयकर की टीम ने सबसे पहले बहराइच में देहात काेतवाली क्षेत्र के बंजारी मोड़ स्थित मोईन खान के घर छापा मारा।

इसके बाद उसके चार अन्य ठिकानों व आगरा, मुथरा व बरेली स्थित करीबियोें के ठिकानों पर भी ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। देर रात तक टीमें पड़ताल में जुटी थीं। एक अधिकारी के अनुसार मोईन के पिता के नाम नगीन मोल्डिंग कंपनी पंजीकृत है, जो प्लास्टिक के सामान का कारोबार करती है।

इसके अलावा रियल एस्टेट की नगीन इंफ्रा हाइट्स व पिन क्रास कंपनियां भी हैं। नगीन मोल्डिंग कंपनी को दिखावे के लिए चलाया जा रहा है। जबकि रियल एस्टेट की कई बोगम फर्में भी बनाई गई थीं। मोईन के पिछले पांच-छह वर्षाें में करोड़ों रुपये की संपत्तियां जुटाने व कारोबार को कई गुणा बढ़ाने पर उसकी गतिविधियों पर संदेह गहराया था और उस पर नजर रखी जा रही थी। उसने आलीशान मकान भी बनवाया था।