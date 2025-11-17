इजरायल में नौकरी को लेकर जरूरी अपडेट, चयन प्रक्रिया से जुड़ा नोटिफिकेशन जारी
इजराइल के निर्माण क्षेत्र में नौकरी के लिए श्रमिकों की चयन प्रक्रिया शुरू हो रही है। कानपुर के यदुपति सिंघानिया फाउंडेशन में प्री-स्क्रीनिंग और टेस्ट ड्राइव होगा। रोजगार संगम पोर्टल पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को बुलाया गया है। अंतिम चयन पीबा द्वारा आयोजित टेस्ट के आधार पर होगा। चयनित श्रमिकों को ट्रेनिंग के बाद इजराइल भेजा जाएगा।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। इजराइल के निर्माण क्षेत्र में काम करने के लिए श्रमिकों के चयन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। श्रमिकों की प्री-स्क्रीनिंग और प्रोफेशनल टेस्ट ड्राइव का आयोजन कानपुर स्थित यदुपति सिंघानियां वोकेशनल एजुकेशन फाउंडेशन में किया जाएगा। इजराइल सरकार की एजेंसी पीबा ने इस व्यवस्था को स्वीकृति दे दी है।
श्रम व सेवायोजन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 19 और 20 नवंबर को सबसे पहले अभ्यर्थियों की शार्टलिस्टिंग होगी। इसके बाद योग्य उम्मीदवारों की प्री-स्क्रीनिंग की जाएगी। जो अभ्यर्थी इस चरण को पार करेंगे, उन्हें पीबा की ओर से आयोजित फाइनल टेस्ट में शामिल होने का मौका मिलेगा।
इसी अंतिम टेस्ट के आधार पर श्रमिकों का चयन तय होगा। रोजगार संगम पोर्टल पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को वरिष्ठता के आधार पर बुलाया गया है। चयनित अभ्यर्थियों को आगे एनएसडीसी (नेशनल स्किल डेवलपमेंट कार्पोरेशन) के माध्यम से पीबा द्वारा आफर लेटर जारी किए जाएंगे।
तीनों चरणों में शामिल होने वाले उम्मीदवार रोजगार संगम पोर्टल से क्यूआर कोड वाला एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। इससे पहले लखनऊ में आयोजित प्रोफेशनल टेस्ट ड्राइव में 1336 निर्माण श्रमिकों को चुना गया था। इन्हें 40 घंटे की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद इजराइल भेजा जाएगा।
