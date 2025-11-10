Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    क्र‍िसमस पर IRCTC कराएगा थाईलैंड की सैर, 6 द‍िन के पैकेज के ल‍िए चुकाने होंगे इतने रुपये

    By Nishant Yadav Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 04:55 PM (IST)

    भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) शहरवासियों को क्रिसमस पर्व पर थाईलैंड की सैर कराएगा। थाईलैंड कॉलिंग यात्रा 24 से 29 दिसंबर तक होगी। छह दिवसीय इस यात्रा में आईआरसीटीसी पटाया और बैंकॉक के विभिन्न दर्शनीय स्थलों की सैर कराएगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) शहरवासियों को क्रिसमस पर्व पर थाईलैंड की सैर कराएगा। थाईलैंड कॉलिंग यात्रा 24 से 29 दिसंबर तक होगी। छह दिवसीय इस यात्रा में आईआरसीटीसी पटाया और बैंकॉक के विभिन्न दर्शनीय स्थलों की सैर कराएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आईआरसीटीसी के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक अजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि यात्री सीधी विमान सेवा से बैंकॉक जाएंगे। चार सितारा होटल में ठहरने, भारतीय भोजन और गाइड की सुविधा आईआरसीटीसी उपलब्ध कराएगा।

    साथ ही टाइगर पार्क, कोरल आइलैंड, अल्काजार शो, बैंकाक मंदिर दर्शन, चाओ फ्राया क्रूज डिनर, सफारी वर्ल्ड, सी लाइफ ओशियन वर्ल्ड व जेम्स गैलरी का भ्रमण भी कराया जाएगा। दो व्यक्तियों के एक साथ पैकेज बुक कराने पर प्रति यात्री 63,500 रुपये देना हेागा। यात्रा की बुकिंग गोमतीनगर पर्यटन भवन स्थित आईआरसीटीसी कार्यालय या वेबसाइट www.irctctourism.com पर भी कराई जा सकती है।