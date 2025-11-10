जागरण संवाददाता, लखनऊ। भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) शहरवासियों को क्रिसमस पर्व पर थाईलैंड की सैर कराएगा। थाईलैंड कॉलिंग यात्रा 24 से 29 दिसंबर तक होगी। छह दिवसीय इस यात्रा में आईआरसीटीसी पटाया और बैंकॉक के विभिन्न दर्शनीय स्थलों की सैर कराएगा।

आईआरसीटीसी के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक अजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि यात्री सीधी विमान सेवा से बैंकॉक जाएंगे। चार सितारा होटल में ठहरने, भारतीय भोजन और गाइड की सुविधा आईआरसीटीसी उपलब्ध कराएगा।

साथ ही टाइगर पार्क, कोरल आइलैंड, अल्काजार शो, बैंकाक मंदिर दर्शन, चाओ फ्राया क्रूज डिनर, सफारी वर्ल्ड, सी लाइफ ओशियन वर्ल्ड व जेम्स गैलरी का भ्रमण भी कराया जाएगा। दो व्यक्तियों के एक साथ पैकेज बुक कराने पर प्रति यात्री 63,500 रुपये देना हेागा। यात्रा की बुकिंग गोमतीनगर पर्यटन भवन स्थित आईआरसीटीसी कार्यालय या वेबसाइट www.irctctourism.com पर भी कराई जा सकती है।