IRCTC नए साल में कराएगा पुरी-गंगा सागर यात्रा, अयोध्या सहित कई धार्मिक स्थल के होंगे दर्शन

जागरण संवाददाता, लखनऊ। भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) फरवरी में शहरवासियों को पुरी, कोलकाता गंगा सागर की यात्रा कराएगा। नौ रात व 10 दिन की यह धार्मिक यात्रा भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन से पांच से 14 फरवरी तक आयोजित की जाएगी।

इस ट्रेन से गया के विष्णुपद मंदिर , पुरी जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क मंदिर , कोलकाता, गंगासागर, जसीडीह के बैजनाथ धाम , वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर और अयोध्या में श्रीराम मंदिर के साथ हनुमानगढ़ी के दर्शन कराए जाएंगे। यह यात्रा एलटीसी और ईएमआइ पर भी की जा सकेगी।

ट्रेन में कुल 767 यात्री सफर कर सकेंगे। इसमें एसी सेकेंड की 49 सीटें, एसी थर्ड की 70 और स्लीपर की 648 सीटें शामिल हैं। यह यात्रा आगरा कैंट, ग्वालियर, वीरांगना लक्ष्मी बाई झांसी जंक्शन , उरई, कानपुर, लखनऊ, अयोध्या, बनारस से आरंभ होगी। नाश्ता एवं दोपहर व रात्रि का शाकाहारी भोजन, ठहरने व एसी/ नान एसी बसों से स्थानीय भ्रमण की व्यवस्था आइआरसीटीसी करेगा।