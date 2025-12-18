Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    IRCTC नए साल में कराएगा पुरी-गंगा सागर यात्रा, अयोध्या सहित कई धार्मिक स्थल के होंगे दर्शन

    By Nishant Yadav Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 06:49 PM (IST)

    भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) फरवरी में शहरवासियों को पुरी, कोलकाता गंगा सागर की यात्रा कराएगा। नौ रात व 10 दिन की यह धार्मिक यात्र ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) फरवरी में शहरवासियों को पुरी, कोलकाता गंगा सागर की यात्रा कराएगा। नौ रात व 10 दिन की यह धार्मिक यात्रा भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन से पांच से 14 फरवरी तक आयोजित की जाएगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें


    इस ट्रेन से गया के विष्णुपद मंदिर , पुरी जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क मंदिर , कोलकाता, गंगासागर, जसीडीह के बैजनाथ धाम , वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर और अयोध्या में श्रीराम मंदिर के साथ हनुमानगढ़ी के दर्शन कराए जाएंगे। यह यात्रा एलटीसी और ईएमआइ पर भी की जा सकेगी।

    ट्रेन में कुल 767 यात्री सफर कर सकेंगे। इसमें एसी सेकेंड की 49 सीटें, एसी थर्ड की 70 और स्लीपर की 648 सीटें शामिल हैं। यह यात्रा आगरा कैंट, ग्वालियर, वीरांगना लक्ष्मी बाई झांसी जंक्शन , उरई, कानपुर, लखनऊ, अयोध्या, बनारस से आरंभ होगी। नाश्ता एवं दोपहर व रात्रि का शाकाहारी भोजन, ठहरने व एसी/ नान एसी बसों से स्थानीय भ्रमण की व्यवस्था आइआरसीटीसी करेगा।

    आईआरसीटीसी के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक अजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि स्लीपर क्लास की इकोनॉमी श्रेणी का पैकेज प्रति यात्री 19,110 रुपये, एसी थर्ड की स्टैंडर्ड श्रेणी का पैकेज 31,720 रुपये और एसी सेकेंड की कंफर्ट श्रेणी की यात्रा का पैकेज प्रति यात्री 41,980 रुपये होगा। यात्रा की बुकिंग गोमतीनगर पर्यटन भवन स्थित आइआरसीटीसी कार्यालय और बेवसाइट www.irctctourism.com से आनलाइन की जा सकती है।