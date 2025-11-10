आईआरसीटीसी की रन ऑफ कच्छ पर्यटन यात्रा 21 से, पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर बुकिंग
IRCTC Launch Package: इस टूर में लखनऊ से अहमदाबाद जाने की एवं राजकोट से लखनऊ आने की व्यवस्था विमान से होगी। यात्रियों के तीन सितारा होटल व कैंप में ठहरने, खाने और स्थानीय भ्रमण की व्यवस्था आइआरसीटीसी कराएगा।
जागरण संवाददाता, लखनऊ : भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आइआरसीटीसी) इस माह शहरवासियों को गुजरात के विभिन्न पर्यटन स्थलों की सैर कराएगा। आइआरसीटीसी ने रन आफ कच्छ यात्रा का पैकेज सोमवार को लॉन्च कर दिया। यह सात रात और आठ दिन की यात्रा 21 से 28 नवंबर तक होगी।
पैकेज में अक्षरधाम मंदिर, रिवरफ्रंट, स्टैच्यू आफ यूनिटी, स्वामी नारायण मंदिर (नीलकंठधाम), रण उत्सव, काला डूंगर, गांधी नु गाम, सरद बाग पैलेस, स्मृतिवन भूकंप स्मारक, बाला हनुमान मंदिर का भ्रमण कराया जाएगा। दो व्यक्तियों के एक साथ ठहरने पर प्रति व्यक्ति 57,300 रुपये देना होगा।
आइआरसीटीसी के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक अजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि पैकेज की बुकिंग पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगी। बुकिंग के लिए गोमतीनगर पर्यटन भवन स्थित आइआरसीटीसी कार्यालय एवं बेवसाइट irctctourism.com पर संपर्क किया जा सकता है।
