आईआरसीटीसी की रन ऑफ कच्छ पर्यटन यात्रा 21 से, पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर बुकिंग

जागरण संवाददाता, लखनऊ : भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आइआरसीटीसी) इस माह शहरवासियों को गुजरात के विभिन्न पर्यटन स्थलों की सैर कराएगा। आइआरसीटीसी ने रन आफ कच्छ यात्रा का पैकेज सोमवार को लॉन्च कर दिया। यह सात रात और आठ दिन की यात्रा 21 से 28 नवंबर तक होगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यात्रियों को इस टूर में लखनऊ से अहमदाबाद जाने की एवं राजकोट से लखनऊ आने की व्यवस्था विमान से होगी। यात्रियों के तीन सितारा होटल व कैंप में ठहरने, खाने और स्थानीय भ्रमण की व्यवस्था आइआरसीटीसी कराएगा। पैकेज में अक्षरधाम मंदिर, रिवरफ्रंट, स्टैच्यू आफ यूनिटी, स्वामी नारायण मंदिर (नीलकंठधाम), रण उत्सव, काला डूंगर, गांधी नु गाम, सरद बाग पैलेस, स्मृतिवन भूकंप स्मारक, बाला हनुमान मंदिर का भ्रमण कराया जाएगा। दो व्यक्तियों के एक साथ ठहरने पर प्रति व्यक्ति 57,300 रुपये देना होगा।