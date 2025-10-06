Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    IPS रघुवीर लाल बने कानपुर के पुल‍िस कम‍िश्नर, बीके सिंह डीजी CID और IG लखनऊ रेंज तरुण गाबा को दी गई ये ज‍िम्‍मेदारी

    By Alok Mishra Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 07:27 PM (IST)

    कानपुर में एडीजी सुरक्षा रघुबीर लाल को नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। अखिल कुमार के डिजिटल इंडिया कारपोरेशन में स्थानांतरण के बाद यह नियुक्ति हुई है। शासन ने चार आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया है जिसमें बीके सिंह को डीजी सीआईडी और तरुण गाबा को आईजी सुरक्षा बनाया गया है। रघुबीर लाल पहले लखनऊ में एसपी कानून-व्यवस्था के पद पर भी रहे हैं।

    prefferd source google
    Hero Image
    शासन ने चार वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों का क‍िया तबादला।- फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। कानपुर में लगभग एक माह बाद नए पुलिस आयुक्त की नियुक्ति कर दी गई है। एडीजी सुरक्षा रघुबीर लाल को कानपुर का पुलिस आयुक्त बनाया गया है। कानपुर पुलिस आयुक्त के पद पर तैनात रहे 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी अखिल कुमार को 25 अगस्त को डिजिटल इंडिया कारपोरेशन का एमडी/सीईओ नियुक्त किया गया था। गृह विभाग ने 29 अगस्त को प्रदेश सरकार को पत्र भेजकर अखिल कुमार को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए तत्काल कार्यमुक्त किए जाने का आदेश दिया था। शासन ने चार वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया है। इनमें दो डीजी व एक आईजी का भी कार्यक्षेत्र बदला गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    1997 बैच के आईपीएस अधिकारी रघुवीर लाल मूल रूप से रुद्रप्रयाग (उत्तराखंड) के निवासी हैं। वह लंबे समय तक केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात रह चुके हैं। लखनऊ में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू होने से पहले रघुवीर लाल को पहला एसपी कानून-व्यवस्था बनाया गया था। हालांकि इस पद पर दाेबारा किसी अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई थी।

    शासन ने इसके अलावा 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी बीके सिंह को डीजी सीआइडी के पद पर नियुक्ति दी है। उनके पास डीजी साइबर क्राइम का भी अतिरिक्त प्रभार रहेगा। डीजी अभियोजन दीपेश जुनेजा के पास अब तक डीजी सीआइडी का अतिरिक्त प्रभार था। आइजी लखनऊ रेंज तरुण गाबा को आइजी सुरक्षा बनाया गया है। गाबा के पास आइजी लखनऊ रेंज का अतिरिक्त प्रभार रहेगा।

    यह भी पढ़ें- UAE-ओमान में 10 हजार से अधिक नौकरियां देगी योगी सरकार, मुफ्त आवास के साथ म‍िलेगा 1.20 लाख तक का पैकेज