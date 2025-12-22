IPS Officers Promotion: उत्तर प्रदेश में आईपीएस अफसरों के होंगे बंपर प्रमोशन, 21 अफसरों को मिलेगी प्रोन्नति
IPS Officers Promotions in UP: बड़ी संख्या में अफसरों की प्रोन्नति की सूची गृह विभाग में तैयार है। इनके नाम भी फाइनल हो गए है। ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: उत्तर प्रदेश में आईपीएस अफसरों को शीघ्र ही प्रोन्नति मिलेगी। बड़ी संख्या में अफसरों की प्रोन्नति की सूची गृह विभाग में तैयार है। इनके नाम भी फाइनल हो गए है।
प्रदेश में जिलों के साथ पुलिस मुख्यालय में तैनात दस एसपी-एसएसपी अब डीआईजी, सात डीआईजी अब आईजी और चार एडीजी डीजी के पद पर प्रोन्नत होंगे। वर्ष 2026 में इन सभी को नए पद पर तैनाती मिलेगी।
उत्तर प्रदेश में 2012 बैच के एसपी-एसएसपी अब डीआईजी के पद पर प्रोन्नत होंगे। एसएसपी गोरखपुर राज करन नैय्यर, एसएसपी सहारनपुर आशीष तिवारी, एसएसपी मेरठ विपिन टांडा, एसएसपी एसटीएफ सुशील चंद्रभान, एसपी पीलीभीत अभिषेक यादव, एसपी मिर्जापुर सोमेन वर्मा, एसपी लखीमपुर खीरी संकल्प शर्मा, डीसीपी नोएडा यमुना प्रसाद, एसपी डीजीपी आफिस हेमराज मीना और एसपी डीजीपी आफिस संतोष कुमार मिश्रा अब डीआईजी पद पर प्रोन्नत होंगे।
इनके साथ ही सात आईपीएस अधिकारी डीआईजी से आईजी पद पर प्रोन्नत होंगे। आईपीएस अधिकारी अमित वर्मा, एन. कोलांची, किरन एस, डॉक्टर अखिलेश कुमार, राजीव मल्होत्रा, आनन्द सुरेश और राव कुलकर्णी को पुलिस महानिरीक्षक पद पर प्रोन्नत किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश में 1994 बैच के चार आईपीएस अफसर एडीजी से डीजी पद पर प्रमोट होंगे। इनमें एडीजी रेलवे प्रकाश डी, अपर पुलिस महानिदेशक रूल्स एवं मैनुअल एल वी एंटनी देवकुमार, एडीजी यूपी पावर कारपोरेशन जय नारायण सिंह और एडीजी कानपुर जोन आलोक सिंह को डीजी के पद पर प्रोन्नति मिलेगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।