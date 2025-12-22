IPS Officers Promotion: उत्तर प्रदेश में आईपीएस अफसरों के होंगे बंपर प्रमोशन, 21 अफसरों को मिलेगी प्रोन्नति

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: उत्तर प्रदेश में आईपीएस अफसरों को शीघ्र ही प्रोन्नति मिलेगी। बड़ी संख्या में अफसरों की प्रोन्नति की सूची गृह विभाग में तैयार है। इनके नाम भी फाइनल हो गए है।

प्रदेश में जिलों के साथ पुलिस मुख्यालय में तैनात दस एसपी-एसएसपी अब डीआईजी, सात डीआईजी अब आईजी और चार एडीजी डीजी के पद पर प्रोन्नत होंगे। वर्ष 2026 में इन सभी को नए पद पर तैनाती मिलेगी।

उत्तर प्रदेश में 2012 बैच के एसपी-एसएसपी अब डीआईजी के पद पर प्रोन्नत होंगे। एसएसपी गोरखपुर राज करन नैय्यर, एसएसपी सहारनपुर आशीष तिवारी, एसएसपी मेरठ विपिन टांडा, एसएसपी एसटीएफ सुशील चंद्रभान, एसपी पीलीभीत अभिषेक यादव, एसपी मिर्जापुर सोमेन वर्मा, एसपी लखीमपुर खीरी संकल्प शर्मा, डीसीपी नोएडा यमुना प्रसाद, एसपी डीजीपी आफिस हेमराज मीना और एसपी डीजीपी आफिस संतोष कुमार मिश्रा अब डीआईजी पद पर प्रोन्नत होंगे।